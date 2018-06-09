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Религиозные праздники 10 июня

12:0009.06.2018
(обновлено: 13:59 09.06.2018)
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10 июня, в первое воскресенье Петрова поста, православные верующие чтут память всех святых, в земле Российской просиявших.

Воскресенье Всех святых, в земле Российской просиявших

Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, установленное в 50-е годы XVI века и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 году восстановлено, а с 1946 года стало торжественно совершаться во 2-е воскресенье после Пятидесятницы (Троицы).

Связано оно с именем новгородского архиепископа Макария, главной заслугой которого стал его многолетний кропотливый труд по собиранию и систематизации всего агиографического и гимнографического наследия православной Руси, известного к тому времени.
Более 12 лет (1529 — 1541 годы) святитель Макарий и его помощники работали над составлением 12-томного сборника, вошедшего в историю под названием Великие макарьевские Четьи Минеи. В этот сборник вошли жития многих русских святых.

В 1547 — 1549 годах, став предстоятелем Русской церкви, святитель Макарий провел в Москве несколько соборов, результатом которых стало торжественное прославление 30 новых общецерковных и 9 местночтимых святых и установление дня общей памяти "новых чудотворцев русских".

Однако после большого духовного подъема, вызванного Московскими соборами 1547 и 1549 годов, к концу XVI века праздник Всех русских святых стал забываться и на протяжении синодального периода сохранялся только у старообрядцев.

Восстановил его Поместный собор Русской церкви 1917-1918 годов. Но из-за последовавших гонений на церковь повсеместное празднование памяти Всех русских святых реально началось лишь после Великой Отечественной войны.

Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович) писал о нем:

"День памяти святых, в земле Российской просиявших, указывает нам на то духовное небо, под которым создавалась и жила земля Русская… Православная церковь объединила разрозненные племена в один народ, и самым существенным свойством русских людей стала вера в Царство Божие, искание его, искание правды… Святой князь Владимир дал русскому народу новый смысл жизни и новую жизненную силу. Бедствия, неуспехи, поражения бессильны перед главной силой жизни, бессильны перед жизнью духовной. Царствие Божие, духовная отрада в причастности ему остаются незатронутыми. Проходит страшная буря, и снова живет человек…

Люди всегда грешны, но важно, но спасительно, когда есть сознание добра и зла, когда есть стремление к правде, ибо тогда может быть восстание из глубины падения. Грешная Москва, столица грешной России, в своей исторической жизни падала до дна, но поднималась, потому что не умирало сознание правды…

Тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию… Россия восстанет так же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера. Когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя: Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф 6, 33). Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание православия, когда увидит и полюбит православных праведников и исповедников…

Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые, в земле Российской просиявшие, живы в Божием Царстве, что в них дух вечной жизни и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира.
В России нет духа жизни, нет радости жизни. Ее все боятся, как боятся бесов. Россия раньше так же была страшна другим державам, но тем, что она притягивала к себе народы. Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением".

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