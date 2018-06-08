Религиозные праздники 9 июня

Святой Иоанн Русский

Святой Иоанн зовется Русским, потому что родился в Малороссии. В 1712 году его забрали рекрутом в петровскую армию, и в бесславном для русской армии Прутском походе он вместе со множеством других солдат попал в турецкий плен и в Константинополе на невольничьем рынке был продан начальнику турецкой кавалерии, который увез его к себе в Каппадокию, в селение Прокопи.

Для начала всех пленников-христиан попытались насильно, под пытками, обратить в ислам. Многие не выдержали. Кроме того, в Османской империи это был единственный способ снова получить статус свободного человека. Но Иоанн выбрал другой путь. Согласно житию, он сказал своему хозяину: "Я пленник этой войны, и я — в твоих руках. Но ты пленил мое тело, а не мою душу. Я готов выполнять ту работу, которую ты прикажешь, но не отрекусь от Христа, даже если ты лишишь меня жизни".

Именно за сознательный выбор исповеднического пути Иоанна Русского особенно любят и почитают православные греки.

Оставшись рабом, он без ропота испил горькую чашу унижений и истязаний. Работал он в хлеву — чистил навоз, там же и спал, снося насмешки и побои, и тайком ходил к священнику-греку исповедоваться и причащаться.

Хозяин Иоанна не был изувером, это был правоверный мусульманин, который с годами понял, что в его доме живет праведник, и даже связал с этим свое собственное процветание. Он предлагал Иоанну перебраться жить в дом, но тот сам отказался — в хлеву по ночам он мог без помех молиться.

27 мая (9 июня по новому стилю) 1730 года, в день его кончины, к нему позволили прийти священнику, и тот, вложив Святые Дары в яблоко с вырезанной сердцевиной, успел его причастить. Хозяин сам передал его тело местным христианам, чтобы они похоронили его по своему обычаю при местной церкви. А через три года его нетленные мощи открыли и, положив в раку, перенесли в храм.

В конце 1898 году на средства русского Свято-Пантелеимонова афонского монастыря в Прокопи построили храм во имя святого праведного Иоанна Русского и перенесли его мощи туда. А когда в 1924 году после поражения греков в греко-турецкой войне греки из Анатолии переехали на остров Эвбея, они забрали святыню с собой.

В 1962 году по решению Греческой церкви и государства было создано Общество во имя святого Иоанна Русского и рядом с храмом, в котором покоятся его мощи, построены два пансионата для паломников, два приюта для сирот и богодельня.

По словам настоятеля церкви Иоанна Русского на Эвбее протопресвитера Иоанна Вернезоса, 800 тысяч греков приезжают туда на поклонение, а в последние годы к ним добавились еще и тысячи паломников из России. Детей, крещеных в этом храме, греки называют "росопула" — "русские дети", дети Иоанна Русского.

В 1962 году Иоанн Русский был включен в календарь Русской православной церкви, а в 2004 году в Москве, в Кунцеве, был построен первый в России деревянный храм во имя этого святого.

Праздник Непорочного Сердца Девы Марии

Католическая церковь отмечает этот праздник в субботу после торжества Святейшего Сердца Иисуса, на 9-й день после праздника Телаи Крови Христа и на 13-й после Дня Святой Троицы.

Первые следы церковного почитания Сердца Марии, символа любви, милосердия и сострадания Богородицы к человечеству, за спасение которого она непрестанно возносит молитвы, встречаются с XII века. Но особую роль в его распространении сыграл в XVII веке святой Иоанн Эд, основавший Общество Сердца Превосходнейшей Матери и написал специальные церковные службы, посвященные Сердецам Иисуса и Марии, и книгу "Превосходное Сердце Пресвятой Божией Матери".

"Вы никогда не должны разделять то, что Бог настолько совершенно соединил. Так тесно Иисус и Мария связаны друг с другом, что тот, кто созерцает Иисуса, видит Марию; всякий, кто любит Иисуса, любит Марию; кто имеет преданность Иисусу, имеет преданность Марии", — учил он.

С тех пор у католиков стали популярны двойные изображения Сердца Иисуса и Сердца Марии, а праздник Святого Сердца Марии стал отмечался в некоторых французских епархиях.

В 1799 году находившийся в изгнании папа Пий VI предоставил право епископу Палермскому отмечать этот праздник и в его епархии, а к началу XIX века почитание Сердца Марии так распространилось, что папа Пий VII в 1805 году разрешил отмечать посвященный ему праздник всем епархиям, которые захотят.

Но больше всего распространению почитания Сердца Марии послужил отец Жерет, настоятель церкви Матери Божией Победительницы в Париже: в 1836 году он основал братство Непорочного Сердца Марии — прибежища грешных, целью которого было обращение грешников, и в 1892 году оно насчитывало 20 миллионов членов.

После провозглашения Папой Пием IX в 1854 году догмата о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии конгрегация по священным обрядам утвердила службу Пречистому Сердцу Марии и формально она стала частью католического обряда, хотя официального распространения на всю церковь не получила.

В результате какое-то время существовало три праздника: Римский, который одни епархии отмечали на 8-й день после Вознесения, другие в воскресенье после Пятидесятницы или в начале июля; установленный Иоанном Эдом 8 февраля и Парижский — перед Великим постом.

И только в 1944 году папа Пий XII распространил празднование Непорочного Сердца Девы Марии на всю католическую церковь.

Лейлат уль-Кадр (Ночь могущества, или Ночь предопределения)

Это самая значимая ночь священного месяца Рамадана — именно этой ночью в 610 году в пещере Хира горы Джабал ан-Нур пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Корана. Точная дата этой ночи неизвестна, считается, что это произошло в последние 10 дней Рамадана. Большинство богословов утверждают, что это ночь с 26 на 27 день месяца Рамадан.

Лейлат уль-Кадр — лучшее для мусульман время для совершения покаяния (тауба) и сердцем, и языком, чтобы Аллах простил все их грехи. В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Коран, анализируются ошибки, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее.

Арабское слово "кадр" переводится на русский язык как "предопределение" — по преданию, в эту ночь Аллах предопределяет все, что произойдет в наступающем году. Считается, что она превосходит тысячу месяцев по той награде, которую получает верующий, поклоняющийся Аллаху этой ночью. Поэтому тот, кто проводит эту ночь в поклонении, заслуживает прощение прошлых грехов.

Существует и другое толкование названия этой ночи — от глагола "кадара" ("суживать", "стеснять"): в эту ночь на землю спускается великое множество ангелов, от которых на земле становится тесно. Всевышний посылает их, чтобы они выполнили Его повеления. Сходя на землю, они приносят с собой добро, благословение и милость. В эту ночь вплоть до утренней зари на земле не творится зло.

По преданию, в Ночь предопределения верующему мусульманину единственный раз в году предоставляется шанс, проявив усердие в покаянии и молитве, заслужить милость Всевышнего и уберечься от зла в наступающем году.