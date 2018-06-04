Религиозные праздники 5 июня

5 июня православные верующие чтут память преподобной Евфросинии Полоцкой.

Преподобная Евфросиния Полоцкая

Эта инокиня-просветительница, дочь Витебского князя Святослава Всеславича, родилась в самом начале XII века. В 12 лет она против воли отца приняла монашеский постриг и по благословению духовника поселилась в келье рядом с полоцким Софийским собором, в котором была большая библиотека. Одним из ее послушаний стало переписывание книг.

Это была нелегкая физическая работа, не даром ей тогда занимались исключительно мужчины: переписчик писал не на столе, а на ладони левой руки, которой упирался локтем в колено, на пергаменте уставом — крупным и прямым, без наклона; каждая буква отделялась от соседней. Переписчик должен был не только хорошо знать грамматику, но и иметь художественные способности, так как начальные буквы и заголовки разделов надо было оформлять животным или растительным орнаментом. Кроме того книги часто украшались миниатюрами. За день переписывали не больше четырех страниц.

Со временем в двух верстах от Полоцка Евфросиния основала Свято-Спасский женский монастырь и стала его игуменьей, своим примером вдохновив на постриг кровных сестер.

Ее стараниями были созданы иконописная и ювелирная мастерские, а в 1161 году она заказала местному мастеру Лазарю Богше напрестольный крест с реликвиями — Крест Евфросинии Полоцкой, — который стал белорусской национальной святыней и памятником старобелорусской письменности.

В конце жизни, передав игуменство сестре, Евфросиния отправилась в паломничество — сначала в Константинополь, а потом в Иерусалим, где успела поклониться только Гробу Господню и, заболев, меньше чем через месяц, 23 мая (5 июня по новому стилю) 1167 года, умерла.

Похоронили ее, как она и завещала, в храме Пресвятой Богородицы в монастыре святого Феодосия Великого, но после захвата города мусульманами в 1187 году ее останки перенесли и захоронили в Феодосиевой пещере Киево-Печерской лавры. В 1910 году, по просьбе жителей Полоцка, их торжественно перенесли на родину святой и поместили в кипарисовой раке в Спасском соборе Спасо-Ефросиньевского монастыря.

В 20-е годы XX века эта рака исчезла, а мощи святой были отосланы на атеистическую выставку в Москву, а оттуда — в экспозицию Витебского краеведческого музея. Только после освобождения города от немецкой оккупации в 1943 году их вернули в Спасо-Евфросиньевский монастырь, где они остаются и поныне.

Евфросиния Полоцкая стала первой женщиной, причисленной к лику святых на территории Белоруссии – ее церковное почитание началось уже в конце XII веке. А в начале ХХ века появились сведения о канонизации ее папой римским Григорием X на Втором Лионском соборе в 1274 году. И хотя документального подтверждения этому не нашлось, Евфросинию Полоцкую по традиции признают святой и католическая, и униатская церкви. А православные храмы во имя Евфросинии Полоцкой есть в Лондоне,, Саус-Ривер близ Нью-Йорка и в Торонто.