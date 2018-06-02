Религиозные праздники 3 июня

3 июня православные верующие празднуют Воскресенье всех святых.

Воскресенье Всех святых

В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) православная церковь вспоминает все множество святых, "которые просияли и которым надлежит просиять благодатью Святого Духа во всем мире от Адама и до Второго Пришествия Христова".

Соборное поминовение всех мучеников началось в восточной части Римской империи еще в конце IV — начале V века: святой Иоанн Златоуст в проповеди на память "всех святых, по всему миру пострадавших" говорит, что этот праздник совершается через неделю после Пятидесятницы.

Было подобное празднование и на западе Римской империи: 13 мая 609 года папа Вонифатий IV освятил в Риме бывший Пантеон как храм во имя Пресвятой Богородицы и всех мучеников, а в в первой половине VIII века папа Григорий III освятил во имя Всех святых одну из часовен базилики святого Петра и установил ежегодное празднование этого события.

Апостол Павел называет святыми всех верующих христиан. К святости, по учению церкви, призван каждый. И история знает немало случаев, когда святыми становились, казалось бы, совершенно потерянные для Бога люди. Сколько их, христианских святых? О подвиге тысяч и тысяч подвижников мы не узнаем никогда. Мы не узнаем обо всех мучениках первых веков, о всех подвижниках и монахах, ушедших от мира чтобы горячо молиться за весь мир, о всех верующих, погибших во времена гонений.

В этот день церковь напоминает о том, что святость — это не удел отдельных личностей, а цель жизни каждого христианина. Сама способность к святости заложена в нас Творцом, и святые своей жизнью показывают, к какой высоте богоподобия призван и способен человек.