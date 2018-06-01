Религиозные праздники 2 июня

2 июня православные верующие празднуют обретение мощей святителя Алексия Московского.

Обретение мощей святителя Алексия Московского

Великий церковный и государственный деятель, дипломат, духовный отец великого князя Дмитрия Донского, святитель Алексий до 40 лет жил строгой монашеской жизнью, а когда по благословению Константинопольского патриарха возглавил Русскую церковь (для этого ему пришлось лично в течение двух лет отстаивать в Константинополе свое избрание против южно — русских кандидатов), почти четверть века мирил князей, и помогал создавать союз русских княжеств, способный противостоять Золотой Орде и Литве.

При слабом Иване Ивановиче и в малолетство Дмитрия Донского Алексий был в сущности регентом: умирая князь Симеон Гордый завещал своим братьям "слушаться во всем отца их и владыку Алексия".

Церковная политика Литовского великого князя Ольгерда не давала святителю Алексию возможности занять позицию невмешательства в "мирские дела": язычник, стоявший во главе государства, подавляющее большинство населения которого составляли православные, женатый дважды на русских княжнах и связанный брачными союзами с православными князьями, Ольгерд смотрел на православную церковь как на вспомогательный инструмент своей политики — обязательным условием своего обращения в православие и крещения языческой Литвы в переговорах со Вселенским патриархом он ставил создание особой подвластной лично ему митрополии. Такая митрополия за годы его правления создавалась дважды (в 1355 и 1375 годах), однако ответного шага за этим не последовало — сам Ольгерд крестился, по преданию, только на смертном одре (а по свидетельству немецких источников, умер язычником).

Без помощи митрополита Алексия и сего опытом и авторитетом молодой Московский князь Дмитрий вряд ли смог бы сделать своими союзниками против Литвы и сплотить вокруг себя против Орды своих вечных соперников — других претендентов на великое княжение: в те времена даже договоры между княжествами стали скреплять митрополичьей печатью.

Но государственный муж не заглушил в святителе инока, в его глазах смиренная святость стояла выше политической мудрости и опыта.

Вместе с преподобным Сергием Радонежским он многое сделал для распространения монашества, которое несло с собой просвещение и воцерковление русских земель. Он дожил до 78 лет — по тем временам до глубокой старости, — и современники еще при жизни видели в нем пример силы духа, веры, мудрости и любви. Даже татарские ханы просили его молитв, веря, что по ним можно исцелиться на расстоянии.

При нем Русская церковь достигла величайшего духовного расцвета. При нем центром Русской митрополии и постоянной резиденцией митрополитов окончательно стала Москва. А для созидания Московского государства митрополит Алексий, сын служилого боярина и крестник Ивана Калиты, сделал едва ли не больше, чем кто-либо из князей — потомков Калиты.

После кончины (12 февраля 1378 года) святитель Алексий был погребен в основанном им в Московском кремле Чудовом монастыре, а полвека спустя, 20 мая 1431 года свод храма, в котором покоился святитель, от ветхости обрушился, и во время строительства нового храма были обретены его нетленные мощи. С тех пор святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси стали почитать как великого молитвенника за Русскую землю, а в 1448 году состоялась его канонизация.

Мощи святителя Алексия в 1947 году во время подготовки к празднованию 800-летия Москвы по просьбе патриарха Алексия I были перенесены из Кремля в Елоховский Богоявленский собор, где они покоятся и ныне.