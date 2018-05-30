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Религиозные праздники 31 мая

12:0030.05.2018
(обновлено: 12:08 30.05.2018)
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31 мая православные верующие чтут память святых отцов семи Вселенских соборов.

Святые отцы семи Вселенских соборов

В этот день православная церковь прославляет веру, которую утвердили участники Вселенских соборов, и вспоминает те ереси, которые они осудили.

IV-VIII века — эпоха, когда по разным поводам в разные города и при разных обстоятельствах съезжались епископы всех или очень многих поместных церквей, как правило, в связи с возникновением какой-то ереси, которая угрожала единству церкви. Больше трехсот лет христиане в бурных спорах шли к пониманию того, что есть Христос и Святая Троица, и церковь чтит память святых отцов шести Вселенских соборов, потому что именно они сформулировали и утвердили богословскую основу христианского вероучения.

Первый, Никейский собор был созван в июне 325 года в Никее (ныне город Изник в Турции) при императоре Константине Великом, чтобы поставить точку в споре Александрийского епископа Александра со священником той же церкви Арием и его сторонниками, утверждавшими, что Христос — не Бог, а лишь самый совершенный из сотворенных Богом существ.

В Никею съехались 318 епископов, были даже делегаты от территорий, не входивших в состав империи — из Питунита (Пицунды), Боспорского царства (Керчи), Скифии, Армении, Персии. Многие из участников Собора были потом причислены к лику святых, как святитель Николай Мирликийский, Афанасий Великий и Спиридон Тримифундский.

После двух с лишним месяцев споров они осудили и отвергли ересь Ария и утвердили непреложную истину (догмат): Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом. А чтобы все православные христиане точно знали истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры. Не принявшие его епископы-ариане были отправлены в ссылку.

Кроме того, Собор принял еще 20 канонов (правил), касающихся разных сторон церковной жизни.

Второй собор – первый Константинопольский (Цареградский) — созвали в 381 году против лжеучения бывшего епископа-арианина Македония, который отвергал Божество третьего Лица Святой Троицы — Святого Духа, утверждая, что это не Бог, а некая сотворенная "служебная" сила наподобие ангелов.

150 епископов, среди которых были канонизированные впоследствии Григорий Богослов, Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский, осудили и отвергли ересь Македония, утвердили догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном и дополнили Символ Веры еще пятью членами: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века.

Но 36 македонианских епископов с новой редакцией Символа Веры не согласились и покинули собор, оставшись при своем мнении.

Третий, Эфеский собор пришлось собрать из-за конфликта между Константинопольским патриархом Несторием и святителем Кириллом Александрийским. Несторий утверждал, что Пресвятая Дева Мария родила человека, только впоследствии воспринявшего Божественную природу, и предлагал именовать ее не Богородицей, а Христородицей.

200 епископов, съехавшись в 431 году в город Эфес (археологи обнаружили его в 1869 году западнее города Сельчук в Турции), с самого начала разделились на два лагеря — Антиохийская и Александрийская делегации даже заседали в разных местах. В результате Антиохийская делегация признала еритиком святого Кирилла, а Александрийская — Нестория. Тут вмешался император, приказал Кирилла арестовать, и ему пришлось бежать в Египет, к коптам.

Только в 433 году затянувшийся спор был решен Согласительным исповеданием — документом, осудившим ересь Нестория и постановившим: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицею.

Собор утвердил Никеоцареградский Символ Веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

Четвертый, Халкидонский собор был созван в октябре 451 года в городе, на месте которого теперь расположен самый древний район Стамбула Кадыкей, чтобы разобраться во лжеучении архимандрита одного из константинопольских монастырей Евтихия, который отвергал в Иисусе Христе человеческую природу. Это лжеучение получило название "монофизитство", а его последователи — монофизитов.

Собор, в котором участвовали 650 епископов, ересь Евтихия осудил и определил, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек: при воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем, как едином Лице, "неслиянно и неизменно" (против Евтихия), "нераздельно и неразлучно" (против Нестория).

После собора император Маркиан издал законы, по которым всем было предписано  принимать учение, определенное Халкидонским собором, а монофизитов ссылать в заточение или изгонять, сочинения их сжигать, за распространение же их ереси — казнить.

Правда, споры на этом все равно не кончились, но вероопределение Халкидонского собора с тех пор на протяжении веков остается основой и православия, и католицизма.

Но церкви, в соборе не участвовавшие — Армянская, Грузинская и Албанская — его постановления не признали.

Пятый собор — второй Константинопольский - созвали  в 553 году по инициативе императора Юстиниана I из-за споров между последователями Нестория и Евтихия.

165 епископов повторили осуждение ереси Нестория и Евтихия, а заодно осудили учение о "предсуществовании человеческих душ" жившего в III веке пресвитера Оригена, философию Платона и множество других философских и богословских отклонений от канонического вероучения, а также их авторов и сторонников.

Шестой собор — третий Константинопольский - созванный в 680 году против лжеучения монофелитов, которые признавали в Иисусе Христе хоть и два естества — Бога и человека, — но только одну Божественную волю, голосами 170 епископов эту ересь осудил и разъяснил: человеческая воля Христа просто покорна Его Божественной воле. А заодно отлучил от церкви как еритика римского папу Гонория, признавшего учение о "единоволии" православным. И римские легаты это решение подписали, признав тем самым, что власть в церкви принадлежит Всеренскому собору, а не папе.

Но чтобы прийти к согласию, участникам Собора потребовался почти год — с 7 ноября 680 года до 16 сентября 681 года. А через 11 лет, в 691 году пришлось созывать их на дополнительное заседание, потому что, увлекшись борьбой с ересями, они не успели решить множество спорных вопросов, касающихся норм церковной жизни. А поскольку заседали они во дворцовом зале со сводами, которые называли "труллами", то и дополнительный собор стали именовать Трулльским. На нем обобщили и унифицировали все принятые до этого церковные правила и составили так называемый Номоканон (в русской традиции — "Кормчую Книгу"), который стал основой церковного управления в православной церкви.

Седьмой — последний — Вселенский собор стоит особняком: он был созван почти через 100 лет после шестого и в связи с совсем другой проблемой: его задачей было положить конец иконоборчеству.

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