Религиозные праздники 28 мая

28 мая православные верующие отмечают День Святого Духа (Духов День).

День Святого Духа (Духов День)

В следующий за Троицей понедельник православная церковь совершает праздник в честь Святого Духа. Он был установлен как аргумент против учения еретиков-антитринитариев, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном.

Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду их единую Божественную сущность. Святой Дух может пребывать и в уверовавшем во Христа человеке, сообщая ему доселе неведомое познание Бога.

На Руси считалось, что в Духов День нужно обязательно помянуть добрым словом умерших без отпевания и покаяния, что панихида, которую по ним в этот день служили в церкви, доброе слово, свеча, поставленная на поминальном столе, смогут дать их душам временный покой.

О Дне Святого Духа митрополит Сурожский Антоний (Блум) писал: "Вчера, в праздник Троицы, мы слышали дивные слова молитв, но если подумать об Имени, которое Ему дает Евангелие, которое переводится как Утешитель, в других переводах — Параклит, Ходатай, Заступник, то — Кто Он?.. Если подумать о нашем мире, который так чужд, оторван от Бога, то для него Дух Святой — уже начало вечной жизни… Он — радость вечности, стучащаяся к нам в дверь, Он врывается в нашу жизнь, напоминает нам о Боге, о Христе, нашем Спасителе, о нашем величии и достоинстве перед Богом и о том, что все возможно в укрепляющей нас силе Христовой".