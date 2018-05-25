Религиозные праздники 26 мая

26 мая православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу.

Троицкая родительская суббота

Вселенская родительская суббота накануне Дня Святой Троицы — день общеправославного поминовения усопших: у греков она входит в число 5 "дней всех душ" — когда во время панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.

Богословы объясняют это тем, что в день Пятидесятницы Святой Дух сошел на землю, чтобы научить, освятить и привести людей к вечному спасению, а в этом спасении участвуют и живые, и усопшие. День Святой Троицы — это день рождения Вселенской новозаветной церкви, а Троицкая суббота — как бы последний день церкви ветхозаветной. Поэтому канун праздника, субботу, церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.

Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы (Троицы), говорит в них, что "Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду". То есть Троицкую субботу отличает от других родительских суббот то, что в этот день нужно молиться за всех людей, даже за тех, кто попал в ад: церковь верит, что соборная заупокойная молитва для них — большая помощь.