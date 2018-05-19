Религиозные праздники 20 мая

20 мая католики и лютеране празднуют Пятидесятницу (Сошествие Святого Духа), православные вспоминают на небе Креста Господня в Иерусалиме, а иудеи празднуют Шавуот (Дарование Торы).

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме в 351 году

После кончины императора Константина Великого при его преемнике Констанции, бывшем почитателем учения Ария, утверждавшего, что Христос сотворен Богом и, следовательно, во-первых, имеет начало своего бытия и, во-вторых, не равен Богу, арианство стало основной официальной ыерсией христианства в Римской империи.

Но в 325 году в Нике на Первом Вселенском соборе арианство было осуждено как ересь. А 7 мая (20 мая по новому стилю) 351 года, по преданию, в третьем часу утра в Иерусалиме на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, "сиявшее неизреченным светом". Свидетелем этого знамения был весь народ, "пораженный великим ужасом и удивлением". Оно появилось над Голгофой, на которой был распят Христос, и переливалось всеми цветами радуги.

Толпы жителей Иерусалима поспешили к храму Воскресения.

О чудесном явлении патриарх Иерусалимский Кирилл известил императора, увещевая его обратиться к православной вере. Как свидетельствует историк древней церкви Созомен, увидев явление Святого Креста, "многие иудеи и еллины" приняли крещение.

Пятидесятница — Сошествие Святого Духа

В западной христианской традиции с XIV века праздники Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и Троицы, которая празднуется неделю спустя, разделены.

Пятидесятницу, посвященную сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день по Воскресении Христа, празднуют в седьмое воскресенье после Пасхи.

В Деяниях святых апостолов рассказывается, что после сошествия Святого Духа в этот день апостол Петр произнес свою первую проповедь, обратив в веру и крестив 3000 человек. Поэтому к вечерней мессе этого дня (в День сошествия Святого Духа служатся две мессы по различному чину — в субботу вечером и в воскресенье днем) обычно приурочивались массовые крещения.

В Римско-католической церкви этот праздник по своему значению приравнивается к Пасхе. Праздничную мессу Пятидесятницы священники служат в красных облачениях – в напоминание об "огненных языках", сошедших на апостолов.

Шавуот

Шавуот — праздник дарования Торы (нравственного Закона) еврейскому народу на горе Синай. Отмечается он 6-го числа еврейского месяца сиван. За пределами Эрец-Израэль (Земли Обетованной) его празднуют два дня.

На иврите слово "шавуот" означает "недели" — по преданию, спустя семь недель со второго дня Песаха Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями и устные заповеди, часть которых записал сам (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — Устная Тора (Талмуд и много других книг, объединенных общим названием Мидраш) — были записаны только через 1500 лет, после разрушения Второго Иерусалимского Храма.

Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. В древности в этот день в Храме делали приношение пшеницы нового урожая. Другой жертвой были самые лучшие первые фрукты.

В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот в Храме. Существует также традиция в канун праздника всю ночь читать Тору.

Праздничная трапеза обязательно включает молочную и мучную пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, пироги, торты, коврижки с медом, вареники, пирожки или блины с сыром (этот обычай берет начало со дня вручения Торы: вернувшись в лагерь от горы Синай, евреи довольствовались молочной пищей). Дети идут в школу или в детский сад с венками на головах и с корзинками, полными свежих фруктов. Синагоги и дома украшают зелеными ветвями и гирляндами цветов и фруктов, окна домов — бумажными аппликациями.