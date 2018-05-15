Религиозные праздники 16 мая

16 мая православные верующие празднуют Отдание праздника Пасхи и чтут память преподобного Феодосия Печерского, а мусульмане - начало поста Рамадан.

Отдание праздника Пасхи

В православной церкви "отдание" — это последний день многодневного великого праздника. Понятие "отдания праздника" встречается еще в Ветхом Завете: "В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника; никакой работы не работайте; и приносите всесожжение…" (Чис. 29636-39).

В христианской традиции отдание праздника – это повторное воспоминание о событии праздника. В раннехристианские времена его совершали строго на 8-й день — при императоре Константине Великом были устроены восьмидневные празднования при освящении базилик в Иерусалиме и Тире, и по этому образцу стали отмечать ежегодные церковные праздники. Первыми — еще в IV веке — стали Пасха, Троица (Пятидесятница) и, на Востоке, Богоявление, а потом и Рождество Христово.

Отдание Пасхи совершается в среду 6-й недели после праздника — в этот день заканчивается 40-дневное празднование Воскресения Христова, потому что воскресший Спаситель 40 дней был на земле и являлся ученикам и Богородице, и день отдания Пасхи был последним Его днем на земле.

В этот день верующие собираются в храме на торжественное богослужение, во время которого исполняются все молитвы и песнопения, которые поются в самый праздник. В этот день священнослужители облачаются не в красные, как в Светлое Христово Воскресение и все последующие дни, а в белые облачения и во время богослужения стоят в центре храма. К вечерне, утрене и литургии верующих созывает торжественный колокольный трезвон, а службы начинаются со свечами, кадилом и пением пасхальных песнопений, как в первый день Пасхи. Литургия завершается при открытых Царских вратах с пасхальными возгласами "Христос Воскресе!"

По традиции в этот день проходит последний пасхальный крестный ход, а Плащаницу, которая все время празднования Пасхи лежала в алтаре на престоле, после литургии священники переносят в "гробницу", где ей предстоит лежать до следующей Пасхи.

Преподобный Феодосий Печерский

Феодосий Печерский, первый игумен первого русского монастыря — Киево-Печерской лавры — считается основателем общежитильного монастырского устава и родоначальником монашества в Руси.

Строго говоря, первым иноком, поселившемся на крутом берегу Днепра близ Киева, был преподобный Антоний. Но он был отшельником, анахоретом, и братия, начавшая собираться вокруг него и учиться на его примере, была немногочисленна. А при Феодосии число монахов выросло в разы, в кельях-пещерах они уже не умещались — пришлось строить деревянный монастырь, церковь, налаживать общую монашескую жизнь по строгому Студийскому уставу, который специально, по просьбе Феодосия, привезли из Константинополя. По этому уставу иноки должны были непрестанно трудиться, довольствоваться общей трапезой и иметь одинаковую одежду, а все имущество у них было общим.

Феодосий к себе был строже, чем к другим — он еще юношей пытался носить вериги, только мать отняла. Она вообще не понимала странного влечения сына к иноческим подвигам, появившегося у него, когда он был еще подростком.

Родом он был в Василева (ныне город Васильков под Киевом), но ни мирское имя, ни год рождения его неизвестны; историки полагают, что родился он около 1038 года. Потом семья перебралась в Курск. Мальчика сначала учили грамоте дома, потом отдали в училище, где он пристрастился к чтению житий святых монахов-пустынников первых веков христианства и загорелся желанием стать таким, как они.

Ему было лет 14, когда умер его отец, и это стало для него большим потрясением и последним аргументом в пользу принятого решения.

Наслушавшись рассказов странников, он решил было отправиться в паломничество по святым местам Палестины, но мать не дала. Вот тогда-то он первый раз и попробовал носить вериги, но и этого мать не позволила. Она совсем не разделяла увлечения сына и мечтала видеть его "нормальным человеком". Чего только она не делала, чтобы его удержать — и связывала, и била, и даже на цепь сажала. Но сын все-таки сбежал в Киев к Антонию, принял постриг с именем Феодосий, поселился рядом в учителем в такой же пещерной келье и так преуспел в монашеских подвигах, что вскоре его избрали игуменом, хотя ему тогда не было еще и 30 лет.

Со временем уважением к Феодосию прониклись не только монахи и богомольцы, но даже князья, которых он постоянно мирил.

3 мая 1074 года преподобный Феодосий скончался и был погребен в той самой пещере, в которой когда-то под руководством Антония начал свои подвиги.

В 1088 году преподобный Нестор Летописец составил первое его житие, через год освятили каменную Успенскую церковь, заложенную преподобным Феодосием, и монахи решили, что тело ее основателя непременно нужно перенести туда. В 1091 году накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы они раскопали могилу и обнаружили нетленные мощи. Перенесли их в храм в праздник — торжественно, в присутствии многих епископов и игуменов киевских монастырей, а потом, во время одного из татарских набегов, спрятали под спуд у западных дверей храма, где они с тех пор и лежат.

Преподобный Феодосий Печерский — один из немногих русских святых, которых официально почитает не только православная, но и католическая церковь.

Начало поста Рамадан

Соблюдение поста в девятый месяц мусульманского календаря было предписано в 624 г — во втором году по хиджре (год переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину).

Рамадан (рамазан) отличается от всех остальных месяцев тем, что именно в нем, по преданию, в Ночь предопределения (Ляйлят-уль-кадр или Ночь могущества) в 610 году в пещере Хира горы Джабал ан-Нур молящемуся пророку явился архангел Джабраил и, указав на свиток, сказал: "Читай!" ("Коран!").

Соблюдение обязательного для мусульман поста в рамадан — один из пяти столпов ислама наряду со свидетельством веры, молитвой, милостыней и паломничеством. Дневные часы этого месяца посвящены полному духовному и телесному очищению.

Пост начинается с рассвета и продолжается до заката. Постящиеся воздерживаются от пищи и питья, сквернословия и нечистых помыслов. Их цель — укрепить веру, переосмыслить свой образа жизни, удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Пост того, чьи дела и мысли нечисты и не богоугодны, считается недействительным.

До рассвета перед молитвой полагается утренняя трапеза — сухур (если постящийся не поест до рассвета, то потеряет некоторую часть вознаграждения), а после захода солнца и вечерней молитвы следует обязательный ифтар — разговение (пророк Мухаммед заповедал начинать его финиками или водой) и после него — молитва дуа.

В рамадан после обязательной ночной молитвы совершается молитва таравих, за исполнение которой, по преданию, следует большое вознаграждение от Всевышнего. Таравих (в переводе с арабского — перерыв, отдых, передышка‎) — добровольный намаз, который длится до зари.

А те, кто по каким-то причинам освобождены от поста, должны каждый день накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся, потратив на это не меньше той суммы, которую тратят в день на еду.

В первый день следующего месяца (шавваль) отмечается праздник разговения — Ураза-байрам. В этот день мусульмане совершают праздничную молитву — ид намаз, а накануне выплачивают обязательную милостыню разговения — закят аль-фитра (ее можно либо отдать нуждающемуся, либо передать в мечеть).