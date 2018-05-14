Религиозные праздники 15 мая

15 мая православные верующие празднуют перенесение мощей святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Перенесение мощей святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

Двое из многочисленных сыновей святого князя Владимира, Борис и Глеб, пожалуй, единственные из этой великокняжеской семьи любили друг друга. Отец направил их княжить — Бориса в Ростов, Глеба в Муром, а когда тяжело заболел, вызвал Бориса к себе и, по одной из версий, рассорившись со старшими сыновьями, хотел передать ему Киевский престол.

Вскоре на Русь напали печенеги. Владимир уже не мог сам выступить в поход и поручил дружину Борису. Но печенеги от битвы уклонились. А тем временем князь Владимир умер, и в Киеве стал княжить Святополк, которого потом прозвали Окаянным.

Когда Борис об этом узнал, в его распоряжении было 8 тысяч вооруженных воинов — он вполне мог захватить Киев, но сознательно отказался от борьбы за власть. Летопись и житие передают его слова: "Не подниму руку против брата моего старшего. Хоть и умер отец мой, сей (то есть Святополк) будет мне вместо отца".

Услыхав это, дружина ушла от него, Святополк сначала послал ему лживое предложение дружбы, а потом нашел в Вышгороде убийц.

Борис знал о готовящемся покушении, но вместо того, чтобы пытаться спастись, молился. Убийцы, слыша это, ждали, когда он закончит, и, дождавшись, зарезали и князя, и его слуг, завернули тело князя в шатер, положили на телегу и повезли было в Киев, но не довезли — тайно похоронили в Вышгороде, в церкви святого Василия Великого.

С Глебом было еще легче — он еще не знал, что князь Владимир умер, и его обманом вызвали в Киев якобы к больному отцу.

По преданию, когда убийцы захватили корабль, в котором он плыл по Смядыни, юный князь сначала молил их о пощаде, но видя, что мольбы тщетны, преклонил колени и, помолившись, сказал: "Раз уж начали, приступайте и исполните все, что велено вам". Его зарезали, а тело бросили на берегу, где оно лежало, пока, по повелению князя Ярослава Мудрого, его не перенесли в Вышгород и не похоронили возле князя Бориса.

Прославление Бориса и Глеба началось практически сразу — их первыми из русских причислили к лику святых. В 1026 году был освящен построенный Ярославом Мудрым пятиглавый храм в честь святых мучеников, а 2 мая (15 мая по новому стилю) 1072 года 1115 года при князе Изяславе Ярославиче их мощи перенесли в новую церковь. Самое же позднее перенесение святыни в новый храм, влздвигнутый в их честь, произошло при Владимире Мономахе в 1115 году тоже 2 мая.

И хотя с рациональной точки зрения смерть святых братьев кажется бессмысленной — они не были даже мучениками за веру в подлинном смысле этого слова, — церковь чтит их как страстотерпцев, хотя этот чин святости не известен византийской традиции.

Борис и Глеб приняли смерть от беспредельной любви ко Христу, в подражание Его крестной муке. По словам историка Георгия Федотова, "образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце русского народа навеки как самая заветная его святыня".

С тех пор, когда на Русь нападали враги, образ святых Бориса и Глеба, готовых добровольно принять смерть, помогал народу выстоять. И именно их пример помог прославлению в лике святых императора Николая II и его семьи.