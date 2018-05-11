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Религиозные праздники 12 мая

12:0011.05.2018
(обновлено: 13:21 11.05.2018)
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12 мая православные верующие чтут память преподобного Нектария Оптинского.

Преподобный Нектарий Оптинский

В X веке вместе с христианством на Русь был перенесен и тот духовный опыт древних египетских пустынников, который 1000 лет преумножался византийским монашеством. Но начиная с XVI столетия в силу внешних и внутренних причин эта духовная школа стала постепенно забываться, и когда в конце XVIII века ее возродил в Молдавии преподобный Паисий Величковский, многим это показалось небывалым новшеством. Тогда центром возрождения древней традиции старчества в России стала Оптина пустынь, там она 100 лет передавалась из поколения в поколение и прервалась только с разгромом монастыря большевиками.

Преподобный Нектарий был последним соборно избранным старцем Оптиной пустыни. Он был учеником старцев Анатолия (Зерцалова) и Амвросия. Под их руководством у него рано проявился дар прозорливости, который он скрывал под личиной юродства.

В Оптину пустынь он пришел 20-летним. Из имущества у него в котомке было одно Евангелие – родился он в Ельце в бедной семье, рано осиротел, работал в лавке "на подхвате", только и радости было, что ходить в храм да читать церковные книги. Домом для него стал монастырь. Первым его там принял преподобный Амвросий, и после разговора с ним Нектарий навсегда остался в скиту. Келья его выходила дверью прямо в церковь, в ней он 20 лет прожил, не разговаривая ни с кем, кроме духовника, и потом любил повторять, что для монаха есть только два выхода из кельи — в храм да в могилу.

По благословению старцев в затворе отец Нектарий читал духовные книги, занимался географией, математикой, изучал иностранные языки, латынь. Впоследствии мог прочитать наизусть Пушкина и Державина. Как-то сказал: "Многие говорят, что не надо читать стихи, а вот батюшка Амвросий любил стихи, особенно басни Крылова". И до последних дней жизни просил привозить ему книги, интересовался направлениями современного искусства, расспрашивал о постановке образования в новое время. Окончив лишь сельскую церковно-приходскую школу, он мог потом легко общаться с писателями, учеными.

Его великие наставники не торопили процесс духовного роста молодого инока — монашеский постриг Нектарий принял, прожив в обители 14 лет, во иеродиакона был посвящен еще через 7 лет, а в иеромонаха рукоположен спустя 4 года. К этому времени он уже исцелял больных, обладал даром прозорливости, чудотворения и рассуждения, но все эти высокие духовные дарования скрывал под внешним юродством.
В 1912 году братия избрала Нектария старцем.

Он был, возможно, самым "сокровенным" из оптинских старцев. Что видели случайные посетители? Игрушки — крошечные автомобили, самолетики и поезда, подаренные ему кем-то когда-то, цветные кофты, надетые поверх подрясника, странные обувные "пары" — башмак на одной ноге, валенок на другой. Но в юродстве старца часто содержались пророчества, смысл которых открывался порой лишь по прошествии времени – так за полгода до революции он стал ходить с красным бантом на груди.

Для каждого человека у него был свой подход, "своя мера". Иногда он оставлял посетителя в тишине "хибарки" побыть наедине со своими мыслями, а иногда долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника своими познаниями, и люди спрашивали: "Где же старец окончил университет?" И не могли поверить, что он нигде не учился. "Вся наша образованность от Писания", — говорил о себе старец.

Часто вместо ответа он расставлял перед посетителями кукол и разыгрывал маленький спектакль. Некоторых это смущало, казалось детской игрой старого человека. Так, однажды епископ Калужский Феофан, посетивший Оптину, с изумлением наблюдая за тем, как старец одну за другой стал своих куколок "сажать в тюрьму", "побивать" и выговаривать им что-то невнятное, отнес все это к возрастной немощи. Смысл же всех этих таинственных манипуляций прояснился для него намного позднее, когда большевики посадили его в тюрьму, подвергли унижениям, а после — ссылке, где владыка очень страдал. Пророчества старца Нектария относились к тому, что ожидало епископа в будущем.

После закрытия монастыря в 1923 году старца Нектария арестовали, а когда духовным чадам удалось вызволить его из тюрьмы, поселился  у одного из них в селе Холмищи. Но и туда к нему добирались люди в поисках утешения и совета. Скончался он 12 мая 1928 года, дожив до 75 лет, и был похоронен на местном кладбище.

А после возрождения Оптиной пустыни в 1992 году были обретены его мощи, и теперь рака с ними хранится в западной части Амвросиевского придела Введенского собора обители.

В 1996 году преподобный Нектарий был причислен к лику местночтимых святых Оптиной пустыни, а в августе 2000 года  Юбилейным Архиерейским собором Русской Православной Церкви прославлен для общецерковного почитания.

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