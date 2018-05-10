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Религиозные праздники 11 мая

12:0010.05.2018
(обновлено: 12:48 10.05.2018)
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11 мая православные верующие чтут память святителя Кирилла Туровского.

Святитель Кирилл Туровский

"Слова и поучения" Кирилла Туровского, которого называли русским Златоустом, считаются одной из вершин древнерусской литературы. Однако, к сожалению, об этом замечательном поэте-гимнографе, мыслителе и проповеднике, несмотря на его долгую пожизненную литературную славу и вопреки тому, что довольно скоро после смерти он был причтен к лику святых, известно крайне мало. Сведения о нем содержатся в Ипатьевской летописи, в посвященной ему церковной службе и в кратком житийном сказании, которое, как предполагают, было составлено на рубеже XII–XIII веков и затем попало в русский "Пролог".

Из жития Кирилла можно узнать, что родился он в 10-е годы XII века в городе Турове на берегу Припяти и провел в нем всю свою жизнь. Происходил он из богатой семьи, но рано осиротел и удалился от мира в туровский Свято-Никольский монастырь, где после трехлетнего "испыта" принял монашеский постриг. Спустя какое-то время он стал игуменом этого монастыря, а затем по неизвестным причинам "затворися" и, будучи затворником, "много Божественная Писания изложи".

Когда же слава о Кирилле распространилась, он оставил затвор и по воле Туровского князя и горожан стал епископом Турова. Занимался обустройством епархии, храмостроительством и много проповедовал. По-видимому, просветительные труды были его главным занятием на протяжении всей жизни. Во всяком случае, в его житии говорится: "Андрею, Боголюбскому князю, многа послания написа от евангельских и пророческих писаний, яже суть чтоми на праздники Господския; ина многа душеполезна словеса, яже к Богу молитвы, и похвалы многим, и ина множайша написав, Церкви предасть, канун великий о покаянии створи к Господу по главам азбуки". Кроме того, в житии упоминается полемика Кирилла с Ростовским епископом Феодором, который пытался отделиться от Киевской митрополии.
В Древней Руси Кириллу Туровскому приписывали довольно много текстов, до нас их дошло более 30.

Прежде всего, это цикл молитв на всю седмицу (21 молитва, из которых ежедневно прочитывалось 3), известный по большому числу списков древнерусского и южнославянского происхождения — в средневековье он был популярен во всем православном славянском мире, а с конца XVI столетия и весь XVII век его неоднократно включали в старопечатные молитвословы.

Эти образцы исповедальной лирики и тематически, и стилистически созвучны другим произведениям Кирилла — его аскетической публицистике, торжественным речам и проповедям. Самые знаменитые из них — Притча о слепце и хромце, Повесть о беспечном царе и его мудром советнике, Сказание об иноческом чине. В сущности это — богословские трактаты, на примере аналогий из ветхозаветной и новозаветной истории разъясняющие смысл иноческого служения как идеального пути к спасению.

Но самыми популярными произведениями Кирилла Туровского были проповеди — блестящие образцы древнерусской ораторской прозы. Широко и разнообразно используя ветхо- и новозаветные повествования, апокрифические тексты, богослужебные стихословия, "Хронику" Георгия Амартола и другие литературные источники, он свободно комбинировал цитаты, реминисценции, аллюзии, парафразы, образы, словесные формулы, художественно обогащая их собственными дополнениями и размышлениями, так что в результате возникала сложная мозаичная картина божественной, сакральной действительности, в которой сплетены и перемешаны прошлое, настоящее и будущее, небесное и земное, вечное и преходящее, священное и обыденное, духовное и чувственное.

О святителе Кирилле Туровском написано много научных работ, его сочинения неоднократно издавались. Его память чтит не только православная, но и католическая церковь. Ему поставлены памятники в Турове, Гомеле и Минске, его имя носит Минская духовная академия, а сам он, наряду с Евфросиньей Полоцкой, является одним из наиболее почитаемых в Белоруссии святых.

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