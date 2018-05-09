Религиозные праздники 10 мая

10 мая православные чтут память святого апостола Симеона, а буддисты празднуют Дуйнхор хурал (праздник Круга времени).

Святой апостол Симеон

Симеон, сын Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника, был уже зрелым человеком, когда узнал Иисуса, услышал Его проповеди, увидел Его чудеса и стал одним из семидесяти учеников, которых Он послал с миссией передать Его учение другим людям.

Когда родственника Симеона, сына Иосифа Обручника от первого брака Иакова, ставшего главой первой Иерусалимской христианской общины, иудеи сбросили с крыши Иерусалимского Храма, а потом добили камнями, апостола Симеона избрали его преемником.

А через 4 года в Иерусалиме вспыхнул народный бунт против римлян, выплеснувшийся за пределы города и превратившийся в настоящую иудейскую революцию. Мирно существовавшая до той поры христианская община Иерусалима помимо своей воли была вовлечена во всеобщий раздор и, как и следовало ожидать, попала в ту же мясорубку, что и взбунтовавшиеся иудеи.

В 69 году избранный императором Веспасиан поручил подавить очаг иудейской революции Иерусалим своему старшему сыну Титу. Видя непрекращающееся кровопролитие, ожесточение возбужденных иудеев и римские легионы под стенами города, Иерусалимская община христиан, по свидетельству церковного историка Евсевия Кесарийского, перебралась в Пеллу — город на левом берегу реки Иордан, населенный по большей части миролюбивыми греками, один из немногих, остававшийся верным римским властям на протяжении всего иудейского восстания.

А тем временем осадивший в начале 70 года столицу Иудеи Тит очень быстро перешел в наступление и вскоре разрушил до основания стены города и Храм, а весь Иерусалим сжег дотла. Повстанцев распинали тысячами, не щадили ни женщин, ни детей. Тысячи иудеев были уведены в плен. А на обосновавшуюся в Пелле Иерусалимскую общину очень быстро обрушилось двойное гонение: со стороны римлян и непримиримых иудействующих христиан.

После Веспасиана и Тита римским императором стал младший брат Тита — Тит Флавий Домициан. Истощив казну, он не смог найти иного выхода, кроме как начать отнимать с помощью каких угодно обвинений имущество живых и мертвых. Правление Домициана вылилось в самый разнузданный террор. Одними из первых жертв этого террора стали населявшие Римскую империю иудеи, а следовательно, и ничем не отличавшиеся от них в глазах римлян христиане.

Но самым печальным было то, что большинство из принявших христианство иудеев продолжали считать, что необходимо по-прежнему исполнять Моисеев закон. А поскольку старанием апостола Симеона ряды Иерусалимской церкви в Пелле все больше пополняли населявшие город язычники, то очень скоро в христианской общине произошел неизбежный конфликт.

Предводителем иудействующей части христиан был Февуд, человек с амбициями, притязавший на епископский престол. Отделившись от Иерусалимской общины, он начал плодить "иудейские" ереси. И теперь даже не иудеи, а именно эти еретики при каждой возможности доносили римлянам на христиан. Евсевий Кесарийский свидетельствует, что именно по их доносу прокуратор Аттик в 107 году арестовал епископа Симеона, которому было уже 120 лет, и после долгих истязаний его распяли.

Мученической кровью святого Симеона была запечатана апостольская история Иерусалимской церкви и предначертан ее дальнейший трагический путь.

Дуйнхор-хурал — праздник Калачакры (Круга времени)

В этот день, по преданию, Будда начал свою проповедь, которая получила название Калачакра-тантры ("колеса времени"). На основе этой проповеди впоследствии родилась философия ваджраяны.

Считается, что Калачакра-тантра позволяет достигнуть состояния просветления (состояния Будды), внутренней реализации, не за длительный период множества перерождений, а за одну жизнь. По преданию, Будда передал знания о Калачакра-тантре царю Шамбалы Сучандре, а тот распространил это учение по всей стране.

Это учение рассматривает время как три колеса: внешнее, внутреннее и изменяющее. Внешний круговорот времени — это непрерывный поток изменений окружающего мира. Внутренний — непрерывный поток изменений на внутреннем уровне жизнедеятельности и энергетических каналов. Внешние явления взаимосвязаны с внутренним миром человека, с его психикой и телом, а следовательно, человек может воздействовать на окружающий мир, изменяя себя. Развивая внутренний мир и спокойствие, он сможет прийти к гармонии в отношениях с окружающими людьми, расширить пространство любящей доброты и сострадания в мире.

С другой стороны, если одни внешние условия благоприятствуют определенной внутренней деятельности, то этому другие препятствуют. Астрология Калачакры направлена на определение благоприятности момента различных начинаний, что позволяет гармонизировать внутреннюю энергию человека с внешней энергией обстоятельств. Астрологическая система Калачакpы была положена в основу нового тибетского астрологического календаря.

В Калачакра-тантре также содержится учение о тонкой внутренней структуре человеческого тела. Для вхождения в глубокие практики человек должен представлять структуру собственного духовного тела с его энергетическими каналами, ветрами (пранами), каплями (бинду), двигающимися по этим каналам и пребывающими в особых точках тела. Нади (энергетические каналы), праны (энергии) и творящие капли тела называются в тантре внутренним Калачакрой и составляют основу для очищения в практике тантры.

Праздник Калачакры, или, как его еще называют, Дуйнхор-хурал, буддисты отмечают три дня подряд, но главный из них — второй. Рассчитывают его по лунному календарю (праздник начинается в 14-й день третьего лунного месяца).

Во время Калачакры в монастырях проводятся специальные молитвенные хуралы, на которых читается трактат Калачакра-лагху-тантра-раджа (для этого монахи надевают на себя особые головные уборы и используют священные предметы, символизирующие элементы учения Калачакра-тантры). По поверью, если в дни праздника смотреть на изображения Калачакры, они подарят смотрящему душевное и физическое здоровье.