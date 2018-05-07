РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 8 мая

12:0007.05.2018
(обновлено: 13:18 07.05.2018)
0120
8 мая православные верующие чтут память апостола и евангелиста Марка.

Апостол и евангелист Марк

Марк или Марк-Иоанн — под этим двойным именем он упоминается в Деяниях святых апостолов — был родственником апостола Варнавы. По преданию, в ночь, когда в Гефсимансом саду Иисуса арестовала стража, именно Марк следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов.

В доме его матери в Иерусалиме после Вознесения Христова собирались его ученики. Первым наставником юного Марка стал апостол Петр — в своем Первом послании он называет своего ученика сыном ("Марк, сын мой" — 1 Петра. 5:13).

Уходя из Иерусалима в свое миссионерское путешествие апостолы Варнава и Павел взяли Марка-Иоанна с собой — Деяния сообщают о его участии в их проповеди в Саламине на Кипре, — а когда Павел со спутниками отправился в Памфилию, Марк вернулся в Иерусалим, а потом, по преданию, проповедовал вместе с Варнавою в Вавилоне, миссионерствовал в Ливии и стал первым христианским епископом в Александрии.

Когда апостол Павел оказался в римской тюрьме, Марк поехал к нему в Рим. По преданию, именно там он и написал свое Евангелие — для уверовавших во Христа язычников, особенно для римских христиан. Древние церковные писатели считали его краткой записью рассказов апостола Петра: по выражению блаженного Иеронима, создателя канонического латинского текста Библии, "при составлении этого Евангелия Петр рассказывал, Марк писал". Церковная традиция считает, что Евангелие от Марка было написано раньше Евангелия от Луки, а живость, образность и оригинальность повествования, составленного по своеобразному плану, свидетельствует о том, что это — не позднейшая компиляция.

Из Рима апостол Марк вернулся в Александрию, место чрезвычайно сложное для христианской проповеди. Римляне делали там ставку на местных греков и эллинизированных египтян, которые в качестве средних и мелких чиновников, откупщиков и купцов играли главную роль в хозяйственной жизни провинции. А египетские евреи считались низшим классом и к государственной и военной службе не допускались, хотя и составляли почти треть населения города. Естественно, взаимное недовольство то и дело выплескивалось на улицы, а в 38 году в ответ на требование евреев предоставить им полные гражданские права, греки при попустительстве римского наместника осквернили синагоги, установив в них статуи императора Калигулы и разграбили дома в еврейских кварталах Александрии, устроив первый в истории еврейский погром. Руководителей еврейской общины подвергли публичному бичеванию, синагоги закрыли, а всем евреям власти предписали проживать лишь в одном из кварталов города.

После смерти Калигулы евреи вооружились и напали на ненавистных греков. Римские войска жестоко подавили бунт. Потом император Клавдий вернул александрийским евреям их религиозные и национальные права, но запретил добиваться расширения гражданских прав: жители Александрии из числа греков и римлян яростно противились вступлению евреев в число полноправных граждан.

В середине I века, когда в Египте стало распространяться христианство, Александрия быстро превратилась в один из главных центров новой религии. Но в многонациональном городе с массой неразрешенных социальных, этнических и религиозных проблем, христианам активно противостояли и язычники, и гностики-сифиане, и иудеи. И 25 апреля (8 мая по новому стилю) 68 года (по другой версии – 63 года) во время празднества, посвященного богу Серапису, первый христианский епископ Александрии апостол и евангелист Марк был растерзан взбунтовавшейся толпой.

В 310 году над мощами святого апостола Марка была построена церковь. Но в IX веке, когда в Египте установилась власть арабов-мусульман, христианские храмы начали разрушать, и венецианские купцы Буоно и Рустико вывезли реликвию в Венецию. С тех пор апостол Марк считается небесным покровителем этого города, а его символом стал крылатый лев — по древней иконографической традиции эмблема святого Марка.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена