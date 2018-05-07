Религиозные праздники 8 мая

8 мая православные верующие чтут память апостола и евангелиста Марка.

Апостол и евангелист Марк

Марк или Марк-Иоанн — под этим двойным именем он упоминается в Деяниях святых апостолов — был родственником апостола Варнавы. По преданию, в ночь, когда в Гефсимансом саду Иисуса арестовала стража, именно Марк следовал за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов.

В доме его матери в Иерусалиме после Вознесения Христова собирались его ученики. Первым наставником юного Марка стал апостол Петр — в своем Первом послании он называет своего ученика сыном ("Марк, сын мой" — 1 Петра. 5:13).

Уходя из Иерусалима в свое миссионерское путешествие апостолы Варнава и Павел взяли Марка-Иоанна с собой — Деяния сообщают о его участии в их проповеди в Саламине на Кипре, — а когда Павел со спутниками отправился в Памфилию, Марк вернулся в Иерусалим, а потом, по преданию, проповедовал вместе с Варнавою в Вавилоне, миссионерствовал в Ливии и стал первым христианским епископом в Александрии.

Когда апостол Павел оказался в римской тюрьме, Марк поехал к нему в Рим. По преданию, именно там он и написал свое Евангелие — для уверовавших во Христа язычников, особенно для римских христиан. Древние церковные писатели считали его краткой записью рассказов апостола Петра: по выражению блаженного Иеронима, создателя канонического латинского текста Библии, "при составлении этого Евангелия Петр рассказывал, Марк писал". Церковная традиция считает, что Евангелие от Марка было написано раньше Евангелия от Луки, а живость, образность и оригинальность повествования, составленного по своеобразному плану, свидетельствует о том, что это — не позднейшая компиляция.

Из Рима апостол Марк вернулся в Александрию, место чрезвычайно сложное для христианской проповеди. Римляне делали там ставку на местных греков и эллинизированных египтян, которые в качестве средних и мелких чиновников, откупщиков и купцов играли главную роль в хозяйственной жизни провинции. А египетские евреи считались низшим классом и к государственной и военной службе не допускались, хотя и составляли почти треть населения города. Естественно, взаимное недовольство то и дело выплескивалось на улицы, а в 38 году в ответ на требование евреев предоставить им полные гражданские права, греки при попустительстве римского наместника осквернили синагоги, установив в них статуи императора Калигулы и разграбили дома в еврейских кварталах Александрии, устроив первый в истории еврейский погром. Руководителей еврейской общины подвергли публичному бичеванию, синагоги закрыли, а всем евреям власти предписали проживать лишь в одном из кварталов города.

После смерти Калигулы евреи вооружились и напали на ненавистных греков. Римские войска жестоко подавили бунт. Потом император Клавдий вернул александрийским евреям их религиозные и национальные права, но запретил добиваться расширения гражданских прав: жители Александрии из числа греков и римлян яростно противились вступлению евреев в число полноправных граждан.

В середине I века, когда в Египте стало распространяться христианство, Александрия быстро превратилась в один из главных центров новой религии. Но в многонациональном городе с массой неразрешенных социальных, этнических и религиозных проблем, христианам активно противостояли и язычники, и гностики-сифиане, и иудеи. И 25 апреля (8 мая по новому стилю) 68 года (по другой версии – 63 года) во время празднества, посвященного богу Серапису, первый христианский епископ Александрии апостол и евангелист Марк был растерзан взбунтовавшейся толпой.

В 310 году над мощами святого апостола Марка была построена церковь. Но в IX веке, когда в Египте установилась власть арабов-мусульман, христианские храмы начали разрушать, и венецианские купцы Буоно и Рустико вывезли реликвию в Венецию. С тех пор апостол Марк считается небесным покровителем этого города, а его символом стал крылатый лев — по древней иконографической традиции эмблема святого Марка.