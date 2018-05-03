Религиозные праздники 4 мая

4 мая православные верующие чтут память священномученика Алексия (Протопопова).

Священномученик Алексий (Протопопов)

Священнический сан отец Алексий принял в 1935 году, когда советская власть объявила Русской православной церкви тотальную войну на уничтожение. До революции сын псаломщика из подмосковного села Ильинское успел окончить Московскую духовную семинарию, поработать учителем в церковно-приходской школе, принять рукоположение в диакона и долго был диаконом в московском храме Пимена Великого.

Служить отца Алексия направили в церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Казанском Павло-Посадского района, там и прошло все его недолгое пастырское служение.

Времена были такие, что 10 мая 1935 года митрополит Сергий (Страгородский), местоблюститель патриаршего престола, был вынужден распустить Временный патриарший Синод — в нем некому стало заседать. А в 1937 году гонение было оформлено юридически: декрет ВЦИК "О религиозных объединениях" был отменен, а 2 июля Политбюро приняло решение о проведении в стране массовых репрессий.

На места были отправлены соответствующие инструкции. Жизнь приходов контролировалась инспекторами по наблюдению и негласным осведомителями НКВД, которые обязаны были докладывать о всех особенностях церковной жизни, даже о том "куда расходятся деньги, полученные за просвирки и свечи". При малейшем подозрении, в нарушении установленных правил религиозной деятельности или по любому, самому нелепому доносу, священника арестовывали, а храм закрывали. Для этого годился любой предлог, например, если менее чем в километре от храма находится школа, а чаще всего — арест кого-либо из священнослужителей или "двадцатки". Достаточно было обвинения против одного из членов "двадцатки", чтобы храм закрыли, а общество распустили.

Теперь делами церкви занималось исключительно НКВД. Шло физическое истребление духовенства и мирян. Арестованным предъявляли самые невероятные обвинения в шпионаже, саботаже, терроре. Судебное производство было упрощено до крайности: скорый и неправедный суд вершили "тройки" — судебные коллегии из 3-х членов: 1-го секретаря обкома, главного прокурора области и начальника областного управления НКВД. В 1937 году они получили право вынесения смертных приговоров. Секретным постановлением НКВД разрешались пытки.

30 июля 1937 года специальным приказом Ежова церковники, по определению являющиеся "антисоветским элементом", были поставлены по степени опасности для советского общества на 2-е место, сразу за кулаками. По регионам страны были установлены лимиты представителей контрреволюционных классов, подлежащих репрессиям.

20 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили трех свидетелей: старосту, члена церковной "двадцатки" и одного из прихожан Казанского храма. Они показали, что их священник часто проповедует — иногда во время службы, иногда после службы, стараясь как можно полнее раскрыть содержание и указать на значение того или иного праздника, и в особенности престольного — Казанской иконы Божией Матери.

Свидетели также показали, что священник неоднократно обращался к прихожанам, чтобы они материально помогли храму, в котором только что был произведен ремонт, помогли деньгами на закупку дров для отопления и на оплату налогов государству, а также собрали средства на содержание патриархии.

Во время служения на престольные праздники отец Алексий говорил, что всякий прихожанин должен с таким радостным чувством уходить после службы домой, чтобы эта радость через него стала достоянием и его домашних, чтобы и им захотелось прийти в храм. Свидетели показали, что священник во время проповеди жаловался, что стало мало ходить в храм православных, что раньше государство помогало церкви, а сейчас, при советской власти, все наоборот: церкви разрушаются, колокола снимаются, церковные ценности изымаются.

27 ноября 1937 года отец Алексия арестовали и заключили в ногинскую тюрьму. Несколько дней его допрашивали разные следователи.

После допросов он был отправлен в Таганскую тюрьму в Москве. А 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

Священник Алексий Протопопов скончался в заключении 4 мая 1938 года и был погребен в безвестной могиле.