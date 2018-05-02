Религиозные праздники 3 мая

3 мая православные верующие чтут память преподобного Анастасия Синаита, а иудеи празднуют Лаг ба-омер.

Преподобный Анастасий Синаит

Игумен Синайского монастыря Анастасий родился около 640 года на Кипре, в юности получил прекрасное светское образование, которое завершил изучением богословия, принял монашество, затем отправился в паломничество в Иерусалим, оттуда перешел в Египет и поселился на горе Синай, в монастыре святой Екатерины, игуменом которого в те времена был преподобный Иоанн Лествичник, а затем его брат Георгий. После Георгия это место занял Анастасий.

VII век в христианской церкви был веком жестоких догматических споров, и преподобный Анастасий принимал в них самое живое участие. Он исходил с миссионерской проповедью Египет, Палестину, Аравию, Сирию и везде боролся с ересями и старался проповедовать Евангелие только что появившимся тогда мусульманам.

Год его смерти точно неизвестен — одни исследователи относят ее к 686 году, другие — к 700-му или даже к началу VIII века. Зато сохранилось множество его творений, посвященных нравственной и духовной жизни христиан, записи диспутов с иудеями и 12 томов "Изъяснения Шестоднева".

Лаг ба-омер

История этого праздника восходит ко временам Иерусалимского Храма. На второй день Песаха полагалось приносить в Храм сноп ячменя нового урожая — первый омер (слово "омер" на иврите означает сноп), а на следующее утро Богу возносили молитву об урожае и начинали отсчет "дней омера": всего 49 дней от Песаха до Шавуота — по числу дней от Исхода из Египта до получения Торы. Каждый день имел свое порядковое число. На пятидесятый день в Храм приносили второй омер — сноп пшеницы нового урожая.

Согласно Торе, время между первым и вторым омером сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называлось временем "трепета и надежды", так как в эти семь недель решалась судьба всего года — быть ему урожайным или нет. И лишь на 33-й день отсчета омера, в Лаг ба-омер, снимались многие ограничения (запрет бракосочетания, стрижки и бритья, ношения новой одежды) — устраивался как бы "перерыв" в тревогах.

Вечером принято зажигать костры, плясать и петь песни. Многие хасиды ездят на могилу рабби Шимона бар Иохая, одного из пяти знатоков Торы, оставшихся в живых после страшной эпидемии, которая унесла жизни 24 тысяч мудрецов, приговоренного римлянами к смерти и 13 лет скрывавшегося в пещере на горе Мирон в Галилее. В любом месте в Талмуде, где упоминается просто рабби Шимон без упоминания имени его учителя или отца, имеется в виду рабби Шимон бар Йохай.