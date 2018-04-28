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Религиозные праздники 29 апреля

12:0028.04.2018
(обновлено: 12:41 28.04.2018)
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29 апреля православные верующие отмечают 4-е воскресенье после Пасхи ("о расслабленном") и чтут память мучениц Ирины, Агапии и Хионии.

Четвертое воскресенье после Пасхи — о расслабленном

Название этому воскресенью дала евангельская история, которую читают в этот день на литургии. В этом отрывке из Евангелия от Иоанна (Ин. 5:1-15) рассказывается как Иисус, придя в Иерусалим на праздник, проходил мимо купальни у Овчих ворот, вокруг которой лежало множество больных в ожидании чуда: по преданию, в эту купель время от времени спускался ангел, в этот момент вода приходила в волнение, и первый, кто успевал окунуться, исцелялся. Среди больных был человек, 38 лет страдавший параличом, и Иисус исцелил его, велев взять свою подстилку и идти домой, несмотря на то, что была суббота, день, когда ветхозаветный закон запрещает иудеям делать что бы то ни было. И уличенный правоверными собратьями в нарушении заповеди из-за того, что нес с собой свою постель, только что исцеленный Иисусом человек тут же "перевел стрелки" на своего благодетеля, заявив, что это он ему так велел. А когда Иисус, встретив его в храме, сказал: "вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже", этот человек вместо благодарности указал на него иудеям как на виновника своего "прегрешения".

В богослужебных текстах, которые звучат в этот день в православной церкви, душа каждого человека сравнивается с таким расслабленным, а причиной болезни называются грехи, которые может исцелить один лишь Христос. От человека требуется лишь искреннее раскаяние в грехах и исправление, то есть не повторение их в будущем.

"Но обратили ли вы внимание на то, как исцеленный человек отнесся к своему исцелению и к своему Божественному Благодетелю? – писал святитель Лука (Войно-Ясенецкий). — Он тотчас же пошел к первосвященникам и донес, что исцеливший его — Христос, а исцеление было совершено в субботу… Господь, когда исцелял десять прокаженных, знал, что девять из них окажутся неблагодарными, но тем не менее всех исцелил. Он изливал Свою милость безмерную на всех — и достойных, и недостойных. Он отдал жизнь Свою святую и за грешных, неблагодарных. Он страдал на Кресте Голгофском ради нас, недостойных, и ради тех, кто отверг Его, кто предал Его смерти. Это мы должны помнить. Перед нашими глазами всегда должен стоять обагренный кровью Христос, на Кресте Голгофском умерший за нас, неблагодарных".

Мученицы Ирина, Агапия и Хиония

Сестры Ирина, Агапия и Хиония приняли мученическую смерть за Христа в 304 году, когда Великое гонение, начатое  императором Диоклетианом, достигло своего пика. Слово "христианин" для языческого большинства Римской империи стало клеймом: христиан обвиняли во всех несчастьях и неудачах, к ним применяли все пытки, какие только можно было изобрести, поджигали их дома, и целые семьи гибли в огне. Их топили в море, бичевали, морили голодом Город Фригию, где все жители были христиане, сожгли вместе с горожанами.

Агрипа, Хиония и Ирина, вместе с другими четырьмя христианами из римской провинции Фессалоники были арестованы и сожжены 25 марта 304 года. Причем Ирину перед казнью прогнали через весь город обнаженной и подвесить на городской стене.

Под конец  даже правители некоторых провинций стали убеждать императора, утверждая, что такие чрезмерные репрессии ошибочны. В результате многие христиане спаслись от смерти, но их изувечили, чтобы сделать их жизнь мукой — многим отрубили уши, отрезали нос, выкололи глаза, поломали кости, выжгли огнем открытые части тела.

А в 305 году Диоклетиан отказался от престола и передал правление империей Аврелию Валерию Констанцию, еще в 293 году назначенному им кесарем западной ее части, и Гайю Галерию Валерию Максимиану, который был его зятем и соправителем в восточной части. Констанций был добродушным человеком. Во время его правления христиане на Западе впервые за много лет получили передышку. А на Востоке под руководством Галерия, целью которого было стереть христианскую церковь с лица земли, их продолжали жестоко преследовать вплоть до 313 года, когда Константин Великий и Лициний издали свой знаменитый Миланский эдикт, провозгласивший религиозную терпимость на территории Римской империи.

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