Религиозные праздники 27 апреля

27 апреля православные верующие чтут память мучеников литовских Антония, Иоанна и Евстафия.

Мученики Виленские Антоний, Иоанн и Евстафий

Эти мученики вначале почитались только в Литве, но после перенесения в 1374 году частиц их мощей в Константинополь были канонизированы как общецерковные святые.

Они служили при дворе великого князя Ольгерда, который принял христианство из чисто геополитических соображений — чтобы, женившись на православной Витебской княжне Марии Ярославне, расширить свои владения. Поначалу он даже покровительствовал новой вере — разрешил духовнику жены священнику Нестору проповедовать, позволил построить несколько храмов — два в Витебске и один в Вильне (Вильнюсе). Кое-кто из местной знати даже принял крещение (в том числе братья Нежило и Кумец, получившие в крещении имена Антония и Иоанна).

Но после смерти княгини Ольгерд вернулся в вере отцов – слишком уж велико было влияние языческих жрецов на народ. Антония и Иоанна он уговаривал тоже отказаться от христианства, а когда те отказались, отправил их в тюрьму. И через год старший, Иоанн, сломался — согласился подчиниться князю в обмен на свободу.

Ольгерд на радостях освободил и Антония, но с ним вышла промашка: если Иоанн хотя бы внешне исполнял языческие обряды, младший брат демонстративно исповедовал православие, да еще и брата ругал за малодушие.

В конце концов Антония опять заточили, после того как он на княжеском пиру в постный день публично отказался есть мясо. Иоанн, которого как предателя чурались и язычники, и христиане, в глубоком раскаянии тоже нашел случай исповедовать себя христианином и тоже оказался в темнице.

Скандал получился громкий, к тюрьме потянулись желавшие посмотреть на братьев, многие принимали крещение. Терпение жрецов лопнуло, и они потребовали, чтобы князь казнил возмутителей спокойствия. Ольгерд уступил.

Первым, утром 14 апреля (27 апреля по новому стилю) 1317 года, казнили Антония — повесили на дубе. А через 10 дней его участь разделил и Иоанн.

Потрясенный их исповедничеством, родственник братьев и тоже придворный Круглец вслед за ними принял крещение и новое имя — Евстафий. По примеру родичей он тоже открыто признал себя христианином и принял еще более жестокую казнь — его три дня пытали: раздробили кости ног, содрали с головы волосы вместе с кожей, отрезали уши и нос и, наконец, повесили на том же дубе (потом на месте этого дуба построили Троицкий храм, куда и перенесли мощи святых).

Подвиг мучеников имел великое значение для Литвы: Ольгерд не только вернулся к христианской вере, но в конце жизни принял иночество, все его 12 сыновей стали христианами, а к концу XIV века половина жителей Вильны исповедовали православие.

По просьбе православных литовцев, святитель Алексий, митрополит Московский, обратился к Константинопольскому патриарху Филофею с просьбой канонизировать Виленских мучеников, и тот уже в 1364 году прислал преподобному Сергию Радонежскому крест с их мощами.

В 1915 году, опасаясь немецкого наступления, будущий патриарх Тихон перевез мощи святых в Москву, в Донской монастырь, а в 1920 году в 1-м московском горсуде был устроен "процесс Виленских угодников", и мощи были переданы в музей атеистической пропаганды. В Свято-Духов монастырь Вильнюса они вернулись только в 1946 году, когда по ходатайству патриарха Алексия I их возвратили церкви.