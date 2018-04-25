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Религиозные праздники 26 апреля

12:0025.04.2018
(обновлено: 12:04 25.04.2018)
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26 апреля православные верующие чтут память мученицы Фомаиды Александрийской.

Мученица Фомаида Александрийская

Мученица Фомаида пострадала в Александрии в 476 году. Другая знаменитая уроженка этого города — преподобная Мария Египетская, чье житие вот уже полторы тысячи лет читают в православных храмах на 5-й неделе Великого поста, умерла в 552 году, прожив 47 лет в пустыне, куда пришла семнадцатилетней. Они были ровесницами, уроженками одного города…

Александрия, город-миллионник, этот новый Вавилон, где перемешались египтяне, палестинцы, греки, македоняне, евреи, римляне, христиане-копты, в IV-V веках уже не был культурной столицей. Его крупнейший научный центр Мусейон, где велись исследования по филологии, астрономии, географии, математике, ботанике, зоологии и медицине, где писали свои труды Феокрит, Евклид и Архимед, был разрушен еще во II веке, при Марке Аврелии. Крупнейшая библиотека античности, где хранилось почти 700 тысяч рукописных томов, погибла — большая часть сгорела во время пожара в 47 году, а то, что удалось спасти, было уничтожено в 391 вместе с греческим храмом  Сараписа, в котором хранилось.

Вечная оппозиция Риму, а потом и Константинополю стоила городу процветания (его постепенно лишили всех привилегий) и сделала его местом постоянных бунтов и их подавления. Там вечно кого-то громили. В 412 году убили главу Александрийской школы — философа, математика и астронома Гипатию (тоже даму), а заодно и префекта Ореста, и после волны еврейских погромов изгнали из города иудеев, разграбив их синагоги и дома (первый случай изгнания евреев из христианской страны). Потом уже христиане начали разбираться между собой, обвиняя друг друга в ересях и, по привычке, доказывая свою правоту не только на соборах, но и на александрийских улицах, где порой в пылу "полемики" и патриархов убивали (в 457 году александрийские монофизиты убили патриарха Протерия и провозгласили новым патриархом монахаТимофея).

Буйная Александрия была местом, где многое неестественное становилось естественным. И именно этот город, жители которого метались от разнузданности к крайней аскезе, дал христианкой церкви двух великих святых — Марию Египетскую и Фомаиду Александрийскую, начавших свой путь к Горнему Иерусалиму с двух крайних полюсов александрийской жизни. Мария в 12 лет сбежала из дома и до 17 лет самоутверждалась всеми доступными ей способами. Фомаида была человеком цельным: благочестивая девушка-христианка, в 15 лет выданная замуж за юношу-христианина, осталась у всех в памяти кроткой, незлобивой, доброй и целомудренной.

История ее короткой жизни лишена драматизма жизни Марии — в 17 лет ее оборвала трагедия: в отсутствие мужа ее начал домогаться свекр, а получив отпор, пришел в бешенство и зарубил любимую невестку мечем и, потрясенный, сам признался в своем преступлении. Казалось бы, чистый криминал. Жизнь оборвалась. Но житие продолжается.
"В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил, — повествует оно. — Он велел монахам ближнего Октодекадского монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал: "Эта отроковица — мне и вам мать. Она умерла за чистоту".

Вскоре один из монахов стал жаловаться, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти помолиться у гробницы святой мученицы Фомаиды. Инок исполнил повеление старца, и "плотская брань больше не смущала его". "Благословение — дар мученицы целомудрия: такое дерзновение имеют перед Богом подвижники чистоты", — объяснил ему авва Даниил.

Преподобной Марии Египетской после каких-то пяти лет разгульной жизни потребовалось без малого полвека в полном одиночестве в пустыне выкорчевывать из сердца разъедающие его страсти, чтобы прийти к тому же итогу.

Две ровесницы, две такие разные судьбы, две святые, которым вот уже полторы тысячи лет молятся о помощи в борьбе с блудной страстью.

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