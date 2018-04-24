Религиозные праздники 25 апреля

25 апреля православные верующие чтут память преподобного Исаака Сирина.

Преподобный Исаак Сирин, Италийский

Имя преподобного Исаака Сирина знакомо многим, главным образом, благодаря его богословскому наследию, к которому веками обращались аскеты и богословы. Но это епископ Ниневийский, который жил в VII веке. Однако мало кто знает, что за век до него в Италии прославился святой жизнью другой монах Исаак, тоже родом из Сирии.

По преданию, он, придя в город Сполето, попросил у пономарей разрешения остаться в храме и молился в нем двое с половиной суток. Одному из пономарей надоело ждать, когда он закончит, и он обозвал монаха лицемером, но тут же упал к его ногам в припадке, и тот излечил его, и весть о случившемся тут же разнеслась по городу.

К монаху стали стекаться люди. Многие предлагали ему помощь и средства для устройства монастыря, но Исаак отказался, ушел из города, поселился в окрестностях, в уединении, но со временем монастырь вокруг него образовался сам, когда возле его кельи стали селиться другие монахи. И все же преподобный Исаак по-прежнему отказывался от любых пожертвований, а когда ученики спрашивали, почему, отвечал: "Монах, приобретающий имения, уже не монах".

Это было в традиции первых монахов. Монашество и возникло как протест против все большего проникновения в христианство мирского духа. Для того и уединялись в пустынных местах, давали обет жить в безбрачии, в бедности, терпеть лишения, как терпел Христос. В V веке монахам запрещалось проповедовать и исполнять служения в церквах — они могли служить только в монастырских общинах среди таких же монахов. Но уже в шестом веке умножившееся монашество стало тесно сливаться с официальной церковной иерархией. Но оставались в нем и приверженцы учения первых великих аскетов и подвижников.

Современник преподобного Исаака святитель Григорий Двоеслов в своем труде "Собеседование о жизни и чудесах италийских отцов" рассказывает, как однажды Исаак велел инокам оставить на ночь в огороде все заступы, а утром просил приготовить пищу для работников. Оказалось, что воры, которых было столько, сколько оставленных заступов, шли грабить монастырь, но вдруг, сами не понимая почему, взяли в руки лопаты, и к приходу братии вся земля была вскопана. А преподобный поприветствовал трудившихся, пригласил их подкрепиться и разрешил всегда открыто приходить и пользоваться плодами монастырского огорода.

В другой раз к преподобному пришли странники, одетые в рубища, и попросили дать им какую-нибудь одежду. Исаак велел им подождать, а сам послал инока в лес, где в дупле дерева странники, чтобы обмануть игумена, спрятали свою хорошую одежду. Инок принес одежду, и преподобный отдал ее странникам, которым ничего не оставалось, как уйти "в великом смущении и стыде".

Скончался преподобный Исаак в 550 году.