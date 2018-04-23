Религиозные праздники 24 апреля

24 апреля православные верующие чтут память священномученика Антипы Пергамского.

Священномученик Антипа Пергамский

В Москве на тихой Волхонке, рядом с Музеем изобразительных искусств, стоит скромная церковь Антипы Мученика. Почему в старой Москве появился храм во имя Пергамского епископа, ученика апостола Иоанна Богослова, чье пастырское служение пришлось на времена страшного императора Нерона? По преданию, здесь Иван Грозный венчался с одной из своих жен. Первый русский царь вообще чтил этого святого: среди его родовых святынь даже был зуб святого "Онтипия Великого", окованный серебром.

Имя святителя Антипы упоминается в Откровении Иоанна Богослва: "И Ангелу Пергамской Церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь Имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа" (Откр. 2:12-13).

Отсюда разные версии даты его смерти, связанные с датировкой Апокалипсиса: одна традиция считает что мученическая смерть Антипы произошла около 68 года (в период правления Нерона и Веспасиана), другая сообщает о 95 годе (при Домициане).

Казалось бы, какая разница? Но разница есть — в самом характере и смысле гонений, а значит, и подвига христианских мучеников.

Успешное распространение христианства за пределами Палестины в первые десятилетия шло в еврейской диаспоре, среди эллинизированных иудеев и прозелитов из язычников. И главными противниками его тогда были сами иудеи, которые пытались натравить на них гражданскую власть, но она предпочитала не вмешиваться в конфликт, который считала внутренним делом иудеев.

А первое серьезное столкновение христиан с римской властью было связано с пожаром, который случился Риме 19 июля 64 года. Историк Тацит сообщает, что народная молва заподозрила в поджоге самого императора, и тогда Нерон, "чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлекли на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами". Власти и народ Рима смотрели на христианство как на "зловредное суеверие", иудейскую секту, адепты которой были повинны "не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому".

Христиан вначале обвиняли как поджигателей, но после расследования выяснилось, что они к тому же не считают себя иудеями, и тогда их объявили вне закона: христианство лишилось статуса дозволенной религии, "под сенью" которой оно существовало в первые десятилетия. Теперь перед его приверженцами стоял выбор: участвовать подданным Римского государства в официальных политеистических культах империи или подвергнуться преследованиям.

Однако попытки принуждать христиан совершать жертвы божеству императора начались только с III века. Если в чем их и обвиняли, так это в непочтении к богам империи, но даже это не делало их в глазах властей атеистами — такими их считали только невежественные низы. Другие обвинения, которые против христиан выдвигала народная молва — черная магия, кровосмешение и детоубийство, — официальное правосудие вообще никогда не принимало в расчет.

Гонения же на христиан часто инициировали наместники провинций — "для поддержания общественного порядка": в Риме было принято, чтобы человек подчинялся какому-то существовавшему закону — если не иудейскому, то закону собственного города; если же отвергались оба закона, он подозревался в том, что он — враг богов, а следовательно, и общества, в котором жил.

Чудовищное изуверство Нерона спровоцировало после пожара Рима кровавую вакханалию, когда распаленная толпа отнимала христиан у преторианцев и разрывала их собственными руками, тянула женщин за волосы по улицам в тюрьмы, а детям разбивали головы о камни, когда тысячи людей день и ночь с бешеным воем метались по городу, ища жертв среди развалин, в дымовых трубах горевших домов и в погребах, а перед тюрьмами, при свете костров вокруг бочек с вином устраивали вакхические пиршества и танцы под вопли: "Христиан ко львам!"

На арене цирка их травили дикими зверями, распинали, сжигали живьем, трупные ямы были переполнены настолько, что городу угрожала эпидемия, в садах у подножия Ватиканского холма, на месте нынешней площади святого Петра, была устроена иллюминация, где роль факелов играли тысячи столбов с привязанными к ним и подожженными христианами.

В этой бойне погибло большинство первого поколения христиан Рима. Но в Пергаме ситуация была совсем иная.

Это был богатый город в 32 километрах от Эгейского моря со знаменитым университетом и огромной библиотекой, насчитывавшей 200 000 книг, первый город в Азии, который построил храм поклонения императору. В 29 году до н.э. храм Августа был завершен, и это сделало Пергам религиозной столицей Востока империи.

Здесь была одна из семи Асийских церквей, к которым апостол Иоанн обращается в своем Откровении. В нем народ, имеющий отношение к письменному слову, Господь называет "имеющим острый меч с обеих сторон". Этот обоюдоострый меч в неумелых руках опасен, особенно в руках у книжников от закона, о которых Христос говорил, что они сели на Моисеевом седалище, сами не идут в Царство Небесное и других не пускают; о таким сказано: "что ты живешь там, где престол сатаны ".

Вот от таких книжников и был "умерщвлен верный свидетель Антипа". Отношение интеллектуалов Пергама к исповедуемой им вере описано в диалоге "Октавий" Минуция Феликса: "Из самых низших подонков собрались там невежды и легковерные женщины, которые из-за подверженности чужому влиянию… образуют общую банду заговорщиков, которая братается не только при празднествах с постом и недостойной человека пищей, но и в преступлениях, подозрительное, светобоязненное общество, немое на людях и болтливое по углам; они пренебрегают храмами, как будто они могильщики, плюют перед изображениями богов, высмеивают священные жертвоприношения; глядят свысока… с сожалением на наших жрецов; сами полуголые, они презирают должности и звания. О невообразимая глупость, о безграничная наглость! Они считают нынешние пытки ничем, потому что боятся неизвестных будущих, потому что боятся умереть после смерти, а сейчас умереть не боятся. Ложная надежда на воскрешение утешает их и лишает всякого страха".

При таких настроениях можно было легко спровоцировать любой погром, что и произошло в Пергаме в 95 году, когда верный свидетель Христов Антипа, по преданию, был брошен в раскаленного медного быка.