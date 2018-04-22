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Религиозные праздники 23 апреля

12:0022.04.2018
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23 апреля православные верующие чтут память священномученика Григория V константинопольского.

Священномученик Григорий V, патриарх Константинопольский

Этот патриарх, ставший национальным героем, впервые был возведен на Константинопольский престол в 1797 году, дважды был вынужден его оставить и в третий раз занял его в 1818 году, чтобы через три года принять мученическую смерть, ответив перед мирской властью за свою восставшую против них паству.

В свое время с падением Византии значение Константинопольской церкви только возросло. Султан Мехмед II, завоевавший Константинополь, не только оставил патриархам церковную власть над православным населением новообразованной Османской империи, но и наделил их политической властью, какой они не имели прежде: у мусульман различие между политической и религиозной властью выражено слабо, и они, как правило, совмещаются в одном лице, поэтому султан не мог стать полноценным политическим лидером православных так как не мог быть их религиозным главой. Но компромисс был найден — Константинопольский патриарх был назначен "главой народа" (миллет баши) православных, и получил немалую долю политической власти над ним.

Но патриархи, став во многом проводниками воли султана, отныне несли ответственность за нестроения, если они возникали среди подчиненного им народа.

С начала XIX века среди балканских народов — в Греции, Сербии, Румынии, Болгарии — поднялась волна национально-освободительных движений. А в высших кругах Патриархата зрела так называемая "Великая идея" возрождения Восточно-Римской империи — вначале культурного, а затем и политического. Ведущие посты в церкви занимали тогда приверженцы этой идеи, по большей части греки из Константинопольского квартала Фанар — "фанариоты". Однако со временем в греческой элите Османской империи назрел раскол в понимании "Великой идеи," — одна часть ее стояла за модель над-национальной православной империи, другая ратовала за создание греческого национального государства. Освободительная революция в Греции стала началом конца Османской империи и установившегося порядка жизни Патриархата.

До восшествия на престол в третий раз патриарху Григорию V во время его пребывания на Афоне предложили вступить в тайное общество "Филики этерия", готовившее восстание греков против оттоманского ига, но Григорий отказался, сославшись на невозможность для себя давать клятву безусловного повиновения неведомым ему вождям тайной организации.

В конце 1820 года русский посланник советовал ему покинуть Константинополь, но патриарх и от этого отказался. А в конце февраля 1821 года, когда глава "Филики этерии" Александр Ипсиланти с группой этеристов перешел через реку Прут и призвал народ Молдавии и Валахии к восстанию против турок, патриарх Григорий отлучил его от церкви, чтобы спасти оттоманских греков от расправы, которой они все равно не миновали позднее, когда 25 марта 1821 года началось восстание в Морее.

10 апреля (23 апреля по новому стилю) 1821 года, в первый день Пасхи, патриарх Григорий был низложен и повешен на воротах патриархии. Тело казненного провисело там три дня — боясь репрессий, греки просто не решались выкупить его у палача. По одной из версий, на четвертый день его за 800 пиастров купили константинопольские евреи и после поруганий бросили в море. По другой, сами турки выкинули тело патриарха в море после издевательств над ним. А 16 апреля его подняли со дна моряки с русского судна "Святитель Николай" и доставили в Одессу, где приглашенные градоначальником Александром Ланжероном греки опознали в останках покойного патриарха. Похоронили мученика в Троицком греческом храме, а в 1871 году его мощи перенесли в Афины.

Русский исследователь истории Константинопольской церкви Иван Соколов в начале XX  века писал: "Особенно важное значение имела для греков ужасная смерть знаменитого патриарха Григория V. Она сделала этого иерарха святым и мучеником в сознании всего народа, заклеймила позором султана, упрочив за ним эпитет "убийцы", уничтожила всякую мысль о примирении греков, пред лицом всего цивилизованного мира оправдала греков в их стремлении низвергнуть ненавистное иго и вообще оказала громадное нравственное влияние на ход дальнейшей борьбы греков.

…Вождь церкви, вселенский православный патриарх, духовный отец и представитель всего греческого народа, повешенный на воротах патриархии в великий праздник Пасхи, подвергшийся самому бесчестному наказанию, без суда и расследования его дела, — это в глазах греков было …образцом истинного исполнения христианского долга, принесением себя в искупительную жертву за спасение других, мученичеством за веру и отечество. Поэтому кончина Григория V религиозно освятила и нравственно возвысила в сознании греков их борьбу с турками, вдохнула в них новые силы, нравственно укрепила и оправдала их подвиги и труды. Сами турки впоследствии были крайне изумлены, когда увидели, что кончина мученика, вместо того, чтобы прекратить и подавить восстание, расширила и утвердила его".

В 1921 году Григорий V был официально канонизирован Элладской православной церковью, а с 2000 года его имя внесено в святцы Московского патриархата. Мощи святого покоятся в Благовещенском кафедральном соборе Афин.

В память о нем главные ворота Константинопольской патриархии в 1821 году были заклепаны и остаются затворенными по сей день — входят на территорию патриархии через боковую дверь.

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