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Религиозные праздники 18 апреля

12:0017.04.2018
(обновлено: 12:09 17.04.2018)
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18 апреля православные верующие празднуют перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

Первый Московский патриарх Иов, возглавивший Русскую церковь в царствование Бориса Годунова, немало потрудился для распространения православия в покоренном при Иване Грозном Поволжье и Сибири.

Именно царь Иван заметил в  Старицком Успенском монастыре монаха Иова, посодействовал, чтобы его избрали настоятелем, в 1571 году забрал его в Москву — сначала настоятелем Симонова Успенского монастыря, плотом — Новоспасского. Через 10  лет он стал епископом Коломенским, еще через 5 лет — архиепископом Ростовским, еще через год — митрополитом Московским, а 26 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии II состоялось торжественное поставление его в первого в истории патриарха Московского и всея Руси.

При нем были канонизированы Василий Блаженный и Иосиф Волоцкий, при нем стали христианскими Поволжье и Сибирь, стали больше печатать богослужебных книг, по просьбе грузинского царя Александра были направлены в Грузию "для исправления православной веры учительные люди".

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. "Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом", — отмечает его жизнеописатель.

Но смерть Годунова в 1605 году и победа Лжедмитрия I означали падение и его верного сподвижника патриарха Иова, отказавшегося признать самозванца сыном Ивана Грозного и требовавшего от москвичей верности сыну Годунова Федору. Лжедмитрий и его сторонники, "которые государю изменили, а тому вору и богоотступнику последуют и именуют его князем Дмитрием", были преданы патриархом анафеме. А так как секретарем Иова некоторое время был Григорий Отрепьев, исследователи, отождествляющие этого персонажа с Лжедмитрием I, объясняют стремление последнего поскорее удалить Иова из Москвы нежеланием разоблачения.

Во всяком случае в обличительных грамотах патриарха Иова Лжедимитрий назван именем Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию.

13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен: слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. Еще до прибытия в столицу самозванца, который направил указание "взять его там в приставы" и содержать "во озлоблении скорбнем".

Новым патриархом собор избрал грека Игнатия, примкнувшего к сторонникам Лжедмитрия. Однако смена патриархов не была законной: святитель Иов не был ни низложен, ни тем более лишен сана.

Перед смертью, реабилитированный при Василии Шуйском, он посетил Москву, но по здоровью (совершенно ослеп) отказался от возвращения на патриарший престол и вернулся в Старицу.

В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву в Успенский собор.

Впоследствии над могилой святителя была устроена часовня. В 1652 году при патриархе Иосифе мощи святителя Иова были перенесены в Успенский собор Московского Кремля и положены около гробницы патриарха Иоасафа.

В 1989 году патриарх Иов был прославлен как святитель Русской православной церковью, а в октябре 2012 года канонизирован Русской православной старообрядческой церковью.

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