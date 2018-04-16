Религиозные праздники 17 апреля

17 апреля, на 9-й день после Пасхи, православные верующие отмечают Радоницу - день пасхального поминовения усопших.

Радоница — пасхальное поминовение усопших

Радоница или Радуница — древний славянский весенний праздник поминовения усопших, приходившийся в разных местностях на понедельник или вторник Фоминой недели, который был воспринят и переосмыслен Русской православной церковью.

По мнению одних ученых слово это заимствовано у балтов: в литовском языке raudine означает "молитву за умерших с плачем и причитанием", а rauda — "плач с причитанием". Другие исследователи считают, что название Радуница — трансформировавшаяся калька с латинского Rosalia, "день роз" (название праздника поминовения мертвых).

Святитель Амвросий Медиоланский писал: "Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня". Так зародился обычай после Пасхи совершать торжественное поминовение умерших во вторник Фоминой недели (поскольку по церковному Уставу на Страстной и Светлой неделях поминовение усопших не совершается).

Православная церковь исповедует, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а Он Своим восстанием из мертвых победил смерть. Поэтому умершие христиане не перестают быть членами Церкви и сохраняют с ней и с остальными ее чадами реальное, живое общение.

Вот почему на Радоницу после литургии и Вселенской панихиды верующие спешат на кладбища — похристосоваться со своими покойными сородичами и "угостить" отошедших в вечность пасхальным яичком и куличем.