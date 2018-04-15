Религиозные праздники 16 апреля

16 апреля православные верующие чтут память преподобного Никиты исповедника.

Преподобный Никита исповедник

Будущий православный святой остался сиротой 8 дней отроду: мать его умерла, а отец постригся в монахи. Воспитала ребенка бабушка. Мальчик с детства прислуживал в церкви. В Мидикийский монастырь, славившийся строгостью устава, он попал по благословению своего духовного отца — отшельника Стефана. Через семь лет его рукоположили в священнический сан, и настоятель, преподобный Никифор, который тогда был уже тяжело болен, зная его святую жизнь, поручил ему управление обителью.

Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек.

Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братия единодушно избрала игуменом преподобного Никиту.

В те годы, при императоре Льве V Армянине, иконоборчество возобновилось и снова начались гонения на тех, кто отстаивал почитание икон: православных епископов изгоняли и ссылали, в Константинополе в 815 году был созван поместный собор, на котором еритики свергли с престола патриарха Никифора, а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных епископов были также поставлены еретики.

Император призвал к себе игуменов всех монастырей и попытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других заключенных.

Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии: если они примут причастие от лжепатриарха.

Преподобный Никита долго сомневался, но другие узники упросили его причаститься вместе с ними, и уступая их мольбам, он пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и начал публично обличать иконоборческую ересь.

Естественно, такое поведение не осталось безнаказанным — преподобный Никита вновь оказался в темнице, где, перенося голод и скорби, пробыл шесть лет, до кончины императора Льва.

Умер преподобный Никита в 824 году, уже при новом императоре Михаиле. Тело святого было с почестями погребено в монастыре.