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Религиозные праздники 15 апреля

12:0014.04.2018
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15 апреля православные верующие празднуют Антипасху (Фомино воскресенье или "Красную горку")- воспоминание уверения апостола Фомы.

Антипасха — воспоминание уверения апостола Фомы

Полное официальное название этого праздника — Неделя Антипасхи, еже есть осязание святаго славнаго апостола Фомы. Или по-русски: Воскресение подобное Пасхе, или осязание святого, славного апостола Фомы.

Первое описание богослужения в этот день встречается в "Паломничестве Эгерии" (около 400 года). В древней церкви неофиты, принявшие крещение на литургии Великой субботы или Пасхи, первые восемь дней после крещения ходили в белых одеждах и снимали их на Антипасху.

Название Антипасха означает "вместо Пасхи" — это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его. По Уставу этот день еще именуется Новым воскресеньем.

Почему "новое", почему "вместо"? Дело в том, что в воскресенье Новой недели церковь вспоминает человека, для которого в каком-то смысле Пасха наступила на неделю позже, чем для других — апостола Фому.

С Пасхой Антипасху объединяет еще и читаемый в этот день с IV века как в восточном, так и в западном обрядах отрывок из Евангелия от Иоанна (Ин 20:19-31), связывающий два явления Воскресшего Спасителя апостолам: в "первый день недели вечером" (то есть в сам день Воскресения), когда Иисус Христос показал им Свои раны, послал их на проповедь и, сообщив им дар Святого Духа, дал им власть прощать и удерживать грехи; и "после восьми дней", когда Спаситель, вторично явившись ученикам, призванием к осязанию Своих ран уверил апостола Фому (который не видел первого явления Воскресшего Христа и отказывался верить рассказам других учеников), и тот немедленно исповедал свою веру, воскликнув: "Господь мой и Бог мой!"

Крестная смерть Христа произвела на Фому особенно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна, а на уверения учеников о Воскресении Христа отвечает: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25). И на восьмой день после Воскресения Господь явился Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по Воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны в ответ на еще невысказанную просьбу.

Уже одно это знание Господом его сомнений должно было поразить Фому. А Христос к тому же прибавил: "И не будь неверующим, но верующим". В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: "Господь мой и Бог мой!" Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

Однако, эта вера все же основывалась на чувственном удостоверении, а потому Господь, в назидании Фоме, другим апостолам и всем людям на все будущие времена открывает высший путь к вере, говоря: "Блаженны не видевшие и уверовавшие". Он и раньше неоднократно отдавал преимущество той вере, которая основывается не на чуде, а на слове.

По церковному преданию, апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, завершив проповедь Евангелия мученической смертью: за обращение ко Христу сына и жены правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и погиб, пронзенный пятью копьями.

Начиная с Фомина воскресенья в православной церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно в этот день — на Красную горку — игралось больше всего свадеб и устраивались веселые гуляния.

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