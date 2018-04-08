Религиозные праздники 9 апреля

Светлый понедельник (начало Пасхальной недели)



Восемь дней празднования Пасхи — со Светлого Христова Воскресения до следующего, Фомина воскресенья – это один не прекращающийся праздник, как бы один день, принадлежащий вечности, где "времени уже не будет" (Откр. 10:6). В каждый из дней Пасхальной (Светлой) недели совершаются те же богослужения, что и в первый день Пасхи, включая торжественный крестный ход, который переносится на конец литургии. Царские и боковые врата в алтаре не закрываются круглые сутки, и только в эти дни верующие могут видеть все происходящее там во время службы. Этим красивым символическим жестом церковь зримо напоминает христианам о Царствии Небесном, открывшемся для всех в Воскресении Христовом.

Кроме того, в Светлую неделю колокола могут звонить день и ночь, в зависимости от усердия и здравого смысла звонарей, ведь колокольный звон — знак Божественной победы над смертью.

Но празднование Воскресения Христова не заканчивается Светлой седмицей. Оно продолжается сорок дней (в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Христа) и завершается Отданием праздника Пасхи — торжественным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения.

Благовещение Девы Марии

В этом году празднование Благовещения у католиков перенесено с 25 марта на 9 апреля так как совпало с Пальмовым воскресеньем.

События Благовещения описаны евангелистом Лукой. Он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи в Назарет к Деве Марии был послан Богом архангел Гавриил с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира:

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца" (Лк. 1:28-33).

Сомневаясь, Мария спросила ангела: "Как будет это, когда я мужа не знаю?" И услышала в ответ: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". И тогда Мария, увидев в словах ангела волю Божью, смиренно произнесла: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему".

Подробности, которые легли в основу иконографии этого праздника, добавили истории Благовещения апокрифы II века — "Протоевангелие Иакова" и "Книга о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя". Согласно им, Марии по жребию выпало соткать новую завесу из пурпура для Иерусалимского Храма. Отправившись за водой, она у колодца услышала голос, сказавший ей: "Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами". Не видя никого рядом, она, испугавшись, вернулась домой, и уже сев за прялку, увидела ангела, который упокоил ее словами: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и зачнешь во славу Его".

Между тем, по церковному преданию говорит, ангел явился Деве Марии, когда она читала отрывок из Книги пророка Исаии: "Се, Дева во чреве примет, и родит Сына". Поэтому в западноевропейской живописи Дева Мария в сцене Благовещения обычно изображается с раскрытой книгой.

Начиная, по крайней мере, со II века, Благовещение рассматривалось как первый акт в христианской истории искупления, в котором послушание Девы Марии уравновешивает непослушание Евы, и Мария становится "новой Евой". В тексте знаменитого гимна Ave maris stella (IX век) говорится, что имя Eva является анаграммой слова Ave, с которым Гавриил обратился к "новой Еве". Блаженный Августин даже вывел формулу: "через женщину — смерть, и через женщину — жизнь".

Считается, что Бог отправил архангела с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.

Впервые дата 25 марта появляется в сочинениях западных авторов III века — Тертуллиана и священномученика Ипполита Римского — как день распятия Иисуса Христа по римскому календарю. Установление данного праздника в Константинополе относят приблизительно к середине VI века как следствие процесса "историзации" евангельских празднований в литургическом календаре. Однако определенности в этом вопросе нет.

В начале VIII века армянский автор Григор Аршаруни писал, что праздник был установлен святителем Кириллом I, епископом Иерусалимским, в середине IV века. В VII веке Благовещение стало праздноваться в Риме и Испании; Галлия приняла его лишь в VIII веке.

В Римской церкви Благовещение долго имело статус "праздника" (festum) — более низкий по сравнению с "торжеством"; и только в 1895 году официально было включено в число "торжеств".

После литургической реформы XX века праздник был включен также в число праздников, посвященных Спасителю, а название его изменено на "Благовещение Господа Иисуса Христа", хотя он остался и в списке Богородичных праздников.

Сюжет Благовещения издавна популярен в религиозной живописи: первые изображения появились уже во II веке в римских катакомбах, например на стене усыпальницы святой Прискиллы. Но наиболее завершенное воплощение он нашел в работах XV века — у фра Беато Анжелико, Леонардо да Винчи, Ботичелли, Яна ван Эйка и позднее — у Эль Греко.