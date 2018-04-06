Религиозные праздники 7 апреля

7 апреля у православных верующих Великая Суббота – воспоминание телесного погребения Иисуса Христа и сошествия Его во ад -и Благовещение Пресвятой Богородицы.

Великая Суббота — воспоминание телесного погребения Иисуса Христа и сошествия Его во ад

В день казни Спасителя Иосиф из Аримафеи, член синедриона, получил у Пилата разрешение похоронить тело Иисуса: по обычаю, тела распятых оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства можно было предавать их погребению. Сняв с креста и обвив, по обычаю иудеев, пеленами с благовониями, Иосиф и Никодим положили тело Христа в новой погребальной пещере в саду Иосифа и привалили ко входу в нее большой камень.

Первосвященники и фарисеи знали пророчество Христа о Его воскресении, но не верили этому предсказанию и, опасаясь, что апостолы похитят тело Учителя и скажут народу, что Он воскрес, выпросили у Пилата военную стражу, приставили ко гробу, а сам гроб запечатали (Мф. 27, 57-66; Ин. 19, 39-42), сами того не ведая, обеспечив тем самым доказательство истинности Христова Воскресения.

Распятый в пятницу и воскресший в воскресение, Христос в субботу нисходит во ад (Еф.4,8-9; Деян.2,31), чтобы вывести оттуда людей, освободить пленников.

В православной иконографии нет иконы Воскресения Христова. Изображение Христа, в белоснежных ризах выходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в российских храмах. Традиционная же православная икона не изображает событие, относящееся к Великой субботе. И называется пасхальная икона "Сошествие во ад".

Христос на ней как будто абсолютно статичен. Он держит за руки Адама и Еву и только готовится извести их из места скорби. Подъем еще не начался, одежды Христа еще развеваются, как после стремительного спуска — Он уже остановился, а одежды еще опадают вслед за Ним. Это точка предельного нисхождения, от нее путь пойдет ввысь, от преисподней — в Небо. Христос ворвался во ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат под Его ногами.

"Сошествие во ад" — рассказ о том, зачем Бог пришел на землю и принял смерть. На иконе — момент перелома, мгновение встречи двух разнонаправленных, но единых по цели действий: предельная точка Божественного нисхождения оказывается начальной опорой человеческого восхождения. "Бог стал человеком, чтобы человек стал богом" — вот формула православного понимания человека.

"Пасха" и означает "переход", стремительное избавление.

Службы Великой субботы сохранили ряд характерных черт раннехристианского богослужения, особенности которого описаны в памятниках IV века ("Паломничство Эгерии"). В древности в этот день совершалось крещение оглашенных (людей, наставленных в основах веры и прошедших подготовку и собеседование), поэтомув богослужении много ветхозаветных чтений.

В Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.

После этого начинается предваряющая литургию вечерня, во время которой читаются 15 паремий — ветхозаветных пророчеств о страстях, смерти и воскресении Спасителя и о грядущей славе Новозаветной Церкви. Именно во время этого богослужения в Константинопольской и Иерусалимской церквах совершалось крещение оглашенных. Новокрещенным же было адресовано и апостольское чтение (Рим. 6: 3-11), сохранившееся в современной литургии Великой субботы и напоминающее, что "крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились", умерли для греха и живы в Боге.

Чтением Апостола завершается погребальный день субботы, и начинается предпразднество Светлого Христова Воскресения.

В древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления, в временной промежуток между вечерней Великой субботы и пасхальной утреней заполнялся чтением чтением Деяний святых апостолов. Сейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, а чтение Деяний — вечером.

В течение всей Великой субботы в храмах обычно освящают пасхальную пищу — яйца, куличи и творожные пасхи.

Незадолго до полуночи служится полунощница, на которой Плащаницу уносят в алтарь и полагают на престол. Пасхальную утреню — торжественное богослужение, посвященное воскресению Христа — обычно начинают в полночь.

Благовещение Пресвятой Богородицы

События Благовещения описаны евангелистом Лукой. Он сообщает, что в шестой месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи в Назарет к Деве Марии был послан Богом архангел Гавриил с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира:

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца" (Лк. 1:28-33).

Сомневаясь, Мария спросила ангела: "Как будет это, когда я мужа не знаю?" И услышала в ответ: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". И тогда Мария, увидев в словах ангела волю Божью, смиренно произнесла: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему".

Подробности, которые легли в основу иконографии этого праздника, добавили истории Благовещения апокрифы II века – "Протоевангелие Иакова" и "Книга о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя". Согласно им, Марии по жребию выпало соткать новую завесу из пурпура для Иерусалимского Храма. Отправившись за водой, она у колодца услышала голос, сказавший ей: "Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами". Не видя никого рядом, она, испугавшись, вернулась домой, и уже сев за прялку, увидела ангела, который упокоил ее словами: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и зачнешь во славу Его".

Между тем, по церковному преданию, ангел явился Деве Марии, когда она читала отрывок из Книги пророка Исаии: "Се, Дева во чреве примет, и родит Сына". Поэтому в западноевропейской живописи Дева Мария в сцене Благовещения обычно изображается с раскрытой книгой.

Начиная, по крайней мере, со II века, Благовещение рассматривалось как первый акт в христианской истории искупления, в котором послушание Девы Марии уравновешивает непослушание Евы, и Мария становится "новой Евой". В тексте знаменитого гимна Ave maris stella (IX век) говорится, что имя Eva является анаграммой слова Ave, с которым Гавриил обратился к "новой Еве". Блаженный Августин даже вывел формулу: "через женщину — смерть, и через женщину — жизнь".

Считается, что Бог отправил архангела с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.

Впервые дата 25 марта (7 апреля по григорианскому календарю) появляется в сочинениях западных авторов III века — Тертуллиана и священномученика Ипполита Римского — как день распятия Иисуса Христа по римскому календарю. Установлению праздника способствовало открытие святой равноапостольной Еленой в начале IV века святых мест земной жизни Спасителя и строительство храмов в этих местах, в том числе базилики в Назарете, на месте явления Архангела Гавриила Деве.

Появление этого праздника в Константинополе относят приблизительно к середине VI века как следствие процесса "историзации" евангельских празднований в литургическом календаре.

На Русь праздник Благовещения пришел в X веке вместе с христианством. Именно на Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц, что после Воскресения Христова стало бессмысленным, так как главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте. И традиция — выпускать птиц на волю символически подчеркивает этот сакральный смысл.