Религиозные праздники 1 апреля

1 апреля католики празднуют Пасху, а православные - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Пасха у католиков

Главный христианский праздник – Воскресение Христово — начинается у католиков еще в Великую субботу, когда освящаются огонь и вода и читаются 12 ветхозаветных пророчеств о Христе.

В древней церкви смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно — пятница была днем поста и скорби в воспоминание страданий Христа ("Пастырь Ермы", III,V:1), а воскресенье как день радости (Тертуллиан, Dе corona mil., гл.3). Эти празднования становились более торжественными в период еврейской Пасхи — годовщины смерти Христа. Епифаний Кипрский полагал, что Пасха особым образом праздновалась у коринфян, так как апостол Павел писал им: "Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою" (1 Кор.5:7). В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой — 14 нисана, так как и иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнен в день Пасхи и воскрес по Евангелиям в день после субботы.

Во II веке праздник стали отмечать ежегодного во всех церквях. Причем, особым постом до воскресной ночи отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", а после отмечалось собственно Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".

Постепенно стало заметным различие традиций поместных церквей, особенно христиан в Ассирии, которые держались собственного календаря. Возник так называемый пасхальный спор между Римом, Александрией и церквями Малой Азии. Последние строго держались обычая празднования Пасхи с иудеями, опираясь на авторитет апостола Иоанна Богослова. У них же именование еврейской Пасхи перешло на название христианской, тогда как на Западе сложилась практика празднования Пасхи в первый воскресный день после еврейской Пасхи, при этом последнюю вычисляли как полнолуние после дня равноденствия.

На Первом Вселенском соборе в 325 году было запрещено совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями". Крестная и воскресная Пасхи в то время уже были соединены как на Западе, так и на Востоке, но только в V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова. Впоследствии, день Пасхи стал выделяться в богослужебном плане всё отчетливее, за что получил название "царя дней", "праздников праздника".

В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию, но в 1583 году в Римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Изменился и весь календарь. В результате католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день с ней, и опережает православную Пасху иногда больше чем на месяц.

Как и у православных, символом Пасхи у католиков служат крашеные яйца, которые тоже освящаются накануне.

Вечером в субботу в католических храмах совершается богослужение, называемое Всенощным Пасхальным утром. А утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядками.

Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье

Это событие, произошедшее ровно за неделю до Воскресения Христова, описывают все четыре евангелиста. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, "потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса".

Но произошло неожиданное для них: множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: "Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!" Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

Далее евангелисты повествуют: "Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: "не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле". И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: "дом Мой домом молитвы наречется", а вы сделали его вертепом разбойников". Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

Праздник Входа в Иерусалим – один из 12 главных (двунадесятых) православных праздников, — неотъемлемым атрибутом которого стали ветви пальм или верб называется также Неделей ваий (ветвей) и Вербным воскресением. На утрени в храмах всем верующим раздают освященные ветви вербы со свечами в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.

Однако в этом торжестве, в сердцевине его таится грусть. Митрополит Сурожский Антоний (Блум) писал: "Тот, к Кому обращены такие восторженные крики, знает, что не на то Он пришел, что встречают Его по недоразумению, и что пройдет немного дней, как та же толпа, разочарованная в своей земной надежде, будет перед Пилатом кричать: Распни, распни Его! Он обманул нашу надежду, Он не тот, которого мы ожидали, Он нам не нужен! Его проповедь о любви, это проповедь для нас порабощения, не свободы, Он нам не нужен — распни Его!..

Вдумаемся в это начало страстных дней. Это начало страстей Господних, это начало того ужаса одиночества, отверженности, которое найдет свою вершину в самом страшном одиночестве, когда распятый Христос воскликнет: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты меня оставил?.. Одиночество полное, беспросветное, одиночество, куда и Бог Отец не захотел проникнуть для того, чтобы жертва Христова была совершенна; чтобы ничем, никаким утешением, никакой поддержкой не подорвать, не запятнать эту совершенную жертву.

Задумаемся над этим, потому что эта жертва принесена ради каждого из нас, не только ради всего человечества, не огульно. Если только один из нас был бы грешен, то Христос всю Свою жизнь, всю Свою смерть, всё Свое одиночество, Богооставленность, отверженность отдал бы нам на спасение. Вот Бог, Которому мы поклоняемся… Он пришел не судить, а спасти — и какой ценой!"