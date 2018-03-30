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Религиозные праздники 31 марта

12:0030.03.2018
(обновлено: 12:49 30.03.2018)
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31 марта православные отмечают Лазареву субботу, католики - Великую (Страстную) субботу, а иудеи празднуют Песах.

Лазарева суббота

О событии этого праздника — воскрешении Лазаря — рассказывает Евангелие от Иоанна:

"Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, [где жили] Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была [та], которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря" (Ин. 11:1-5).

Иисус уже по дороге в Вифанию знал, что Лазарь умер, но шел с учениками "дабы вы уверовали" (Ин. 11:15). На дороге он был встречен Марфой, которая на его вопрос: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?" ответила: "Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир" (Ин. 11:25-27).

По дороге к гробнице Лазаря Иисус заплакал, и иудеи, видевшие это, говорили: "смотри, как Он любил его". Когда подошли к пещере в которой был погребён Лазарь, и отвалили от нее камень Иисус стал молиться: "Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон" (Ин.11:41-43).

После этих слов из пещеры вышел воскресший Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами". Иисус повелел развязать его.
Как повествует Иоанн Богослов, многие видевшие это чудо уверовали в Иисуса как в Мессию, но фарисеи из страха "c этого дня положили убить Его" (Ин. 11:53).

Лазареву субботу на Руси когда-то называли "малой Пасхой". И действительно, для современников воскрешение Иисусом Христом четырехдневного мертвеца, похороненного и оплаканного, стало водоразделом между теми, кто утвердился в вере, что их Учитель действительно Сын Божий, и теми, для кого Он был лишь угрозой их духовному господству. Воскресив Лазаря, Христос наглядно победил смерть.

Апостол Павел писал: "Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15, 13-14).

В тропаре (главном церковном песнопении праздника) есть слова: "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря".

Это значит, что Христос воскресил Лазаря для того, чтобы уверить нас в возможности общего воскресения всех людей в день Страшного Суда, чтобы опровергнуть нечестивое мнение людей, утверждающих, будто воскресения мертвых быть не может, будто со смертью человека все кончается, и он погружается в вечную глубочайшую тьму.

Предшествующая Лазаревой субботе пятница завершает православный Великий пост, подготовивший верующих к вступлению в преддверие Пасхи — Страстную седмицу. С этого дня богослужение в православных храмах идет только по особой богослужебной книге — Триоди, тексты которой посвящены исключительно событиям, связанным с Воскресением Христовым. И это не какое-то формальное правило — просто никакое прославление святых уже неуместно: наступил такой период, когда все сосредоточено на одном.

Великая (Страстная) суббота у католиков

В католической традиции Великая суббота является заключительным днем Пасхального триденствия — трех дней перед Пасхой, посвященных единому празднованию страстей, смерти и Воскресения Иисуса Христа. В эти дни совершаются особые богослужения.

Великая суббота у католиков — это день тишины, в который верующие молятся и размышляют о тайне спасения. Литургия в этот день не совершается, поэтому алтарь разоблачен. В этот день запрещено причащать верующих, единственное исключение — "виатик" (последнее причастие, которое преподают умирающим).

Верующие молятся в храмах в индивидуальном порядке перед часовней со Святыми Дарами, которая символизирует Гроб Господень. В некоторых церквях публично читают Литургию часов.

В Великую субботу освящают пасхальную пищу.

Вечером Великой субботы совершается Навечерие Пасхи, которое начинается с Литургии Света. Во дворе храма разводят костер, священник зажигает от него пасхал — большую пасхальную свечу. С этой свечой он входит в храм, провозглашая "Свет Христа". Верующие в храме зажигают свои свечи от пасхала. В конце литургии поют древний гимн "Провозглашение Пасхи".

Раньше у католиков принято было в Великую субботу соблюдать строгий пост. Со временем этот обычай был отменен, но в ряде стран традиция поститься в субботу перед Пасхой сохранилась.

Песах

Пасха или Песах, центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта, начинается в 14-й день весеннего месяца нисан и празднуется 7 дней в Израиле и 8 — за его пределами.

Согласно Пятикнижию (Исх. 12:22,23), накануне последней из десяти казней египетских — поражения первенцев — Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В ночь 14 нисана Бог "прошел мимо" (пасах) домов евреев и они были спасены, в остальных же домах все первенцы погибли.

Во время еврейской Пасхи к обычным правилам кашрута (системы ритуальных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям Галохи — еврейского Закона) добавляются специфические запреты, связанные с квасным (хамец): во все дни праздника запрещено не только есть, но и владеть хамецом в любом виде. Пригодные для Песаха продукты ("Кошер ле-Песах"), можно есть круглый год.

Религиозные евреи обычно проводят недели до праздника в интенсивной домашней уборке, чтобы успеть ликвидировать все следы квасного (хамеца) изо всех шкафов и углов в доме. Параллельно семья старается доесть к началу праздника все наличные запасы хамеца (хлеб, макароны, печенье, суповые смеси). А хамец, который представляет материальную ценность (например, спиртные напитки из злаков), разрешается продать нееврею. Продажа хамеца организуется местным раввином, который становится "агентом" всех евреев общины.

После наступления темноты 14 нисана проводится формальный поиск квасного ("Бдикат хамец"): глава семьи читает специальное благословение "о ликвидации хамеца" (аль биур хамец), а потом переходит из комнаты в комнату, проверяя, не осталось ли крошек. Существует обычай выключать в обыскиваемой комнате свет и проводить поиски, используя свечу, перо и деревянную ложку: свеча эффективно освещает углы, не отбрасывая тени, перо может выметать крошки из труднодоступных мест, а деревянную ложку, которой собирают крошки, можно сжечь на следующий день вместе с "хамецом" (наутро все квасные продукты, найденные при поиске, сжигаются  — "Биур хамец").

В утро накануне Песаха начинается пост мужчин-первенцев в память о спасении первенцев Израиля во время "Казни первенцев". Однако фактически большинство первенцев постятся лишь до окончания утренней молитвы в синагоге.

Согласно Пятикнижию, в ночь на 15 нисана каждая семья должна отведать одного жареного ягненка, который должен быть съеден вместе с мацой (лепешкой из бездрожжевого теста)  и горькими травами  До утра от этой пасхальной жертвы — "корбан песах" — не должно было ничего остаться (после разрушения Иерусалимского Храма жертвы уже не приносились, поэтому рассказ о "корбан песах" пересказывается на пасхальном седере, а на блюде седера ее символически представляет "зроа" — жареная баранья голень, куриное крыло или ножка, которые не употребляются в пищу, но участвуют в ритуале).

Центральное событие праздника — пасхальный вечер (лейл а-седер или седер-песах, или просто седер), который проходит в соответствии со строгим регламентом и состоит из множества элементов. В частности нужно обязательно выпить 4 бокала вина.

В эту ночь евреи должны прочитать пасхальную Агаду, где рассказывается об Исходе из Египта, и провести пасхальную трапезу в соответствии с традицией.

Пасхальная трапеза завершается афикоманом — половиной разломанной мацы — чтобы вкус ее оставался во рту до утра.

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