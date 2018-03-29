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Религиозные праздники 30 марта

12:0029.03.2018
(обновлено: 12:03 29.03.2018)
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30 марта у католиков Великая (Страстная) пятница, а православные верующие чтут память преподобного Алексия, человека Божия.

Великая (Страстная) пятница у католиков

Великая (Страстная) пятница — единственный день в году, когда в католической церкви не совершается Евхаристия. В этот день проходит богослужение Крестного пути, во время которого священник и прихожане обходят 14 "стояний", размещенных по периметру каждой католической церкви латинского обряда.

Во время этих "стояний" верующие вспоминают, как Иисуса осуждали на смерть, как Он взял крест на свои плечи, как первый раз упал, как встретид Деву Марию по пути на Голгофу, как Симон Кириниянин помог Христу нести крест, как святая Вероника отерла Ему лицо, как Он упал во второй раз, как утешал плачущих женщин, упал в третий раз, как Его обнажили, как прибили к кресту, как Он умер на кресте, как Его сняли с креста и как погребли.

Вечером проходит особое богослужение Страстей Господних. Во время него с алтаря бывают сняты все покровы, свечи и крест, не играют музыкальные инструменты и не звонят колокола —  в знак скорби по Спасителю. Священник и диакон в облачениях красного цвета подходят к алтарю, простираются перед ним ниц или становятся на колени, и все верующие некоторое время молятся в полной тишине. Затем священник, провозглашает молитву Страстной пятницы.

Во время этой службы читаются "Страсти Господни" — фрагмент Евангелия от прощальной беседы Христа с учениками после Тайной вечери до Его погребения — и происходит поклонение Кресту, который выносят к алтарю закрытым покровом и постепенно открывают при троекратном возгласе священника: "Вот древо Креста, на котором был распят Спаситель мира".

Страстная пятница — день строгого поста.

Преподобный Алексий, человек Божий

Документальных исторических свидетельств о жизни преподобного Алексия не сохранилось, его история известна только по житию, которое много веков было широко известно и популярно как на Востоке, так и на Западе. Древнейший его текст был составлен во второй половине V — начале VI веков в Сирии на основе устного предания. А в IX веке появилась его греческая версия.

Согласно житию, Алексий родился в знатной семье римлян-христиан. Когда сын вырос, родители выбрали ему невесту, но после обручения Алексий отдал девушке обручальное кольцо, сказав: "Сохрани это, и да будет между тобою и мною Господь, доколе не обновит нас Своей благодатью", и покинул родной дом.

Добравшись до Сирии, он с погонщиками мулов дошел до Едессы и 17 лет жил там милостыней, проводя все время в молитве. За это время он так изменился, что слуги, посланные его родителями на розыски пропавшего сына, попав в Едессу, подали ему милостыню, не узнав его.

Между тем, по всей Сирии уже шла молва о святости Алексия, и он, смущенный мирской славой, бежал из Едессы, хотел было на корабле перебраться в Тарс, но попал в бурю, прибившую судно к итальянскому берегу. Приняв это как волю Божию, Алексей вернулся в родительский дом и неузнанный поселился в коморке под лестницей как нищий приживал. Так прошли еще 17 лет. Только перед самой его кончиной в 417 году папе Иннокентию I было откровение о месте нахождения праведника. В руке у усопшего был свиток, из которого папа и все остальные узнали, кем он на самом деле был.

Тело Алексия было выставлено для прощания на площади. Папа и император лично несли тело святого в погребальной процессии. Похоронили его на Авентинском холме в Риме, в базилике святого Вонифатия (Бонифация), где мощи его доныне лежат под главным престолом.

В 977 году папа Бенедикт VII передал церковь святого Вонифатия митрополиту Сергию Дамаскину, и тот основал при ней монастырь для монахов греческого и латинского обрядов, прославившийся как "Обитель святых". Благодаря вышедшим из нее многочисленным миссионерам и проповедникам житие святого Алексия стало широко известным в Европе. О нем рассказывается и в "Золотой легенде" (самом популярном в средневековой Европе сборнике житий святых) и в Vita dei Patri.

В Россию почитание святого Алексия, человека Божия перешло из Византии. Древнейшая славянская версия жития была переведена в конце XI века и вскоре стала излюбленным чтением на Руси. Но особенно популярным оно стало во второй половине XVII века, в царствование Алексея Михайловича, чьим небесным покровителем считался святой.

Особое значение в почитании святого Алексия играли духовные стихи. Эти произведения (изучено более 70 их вариантов) до начала XX века пользовался в России, Белоруссии и на Украине особой популярностью у певцов-профессионалов, сказителей-былинщиков, лирников и слепых певцов, "калик перехожих".

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