Религиозные праздники 25 марта

25 марта, в 5-е воскресенье Великого поста, православные верующие чтут память преподобной Марии Египетской, а католики празднуют Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое воскресенье).

Преподобная Мария Египетская

Память этой святой в православной церкви традиционно совершается в 5-е воскресенье Великого поста.

Первое житие преподобной Марии было написано в VII веке святым Софронием Иерусалимским, а описываемые в нем события относятся к V веку. Это история трудного ребенка, девочки, которая в 12 лет убежала из дома в Александрию в поисках приключений и к 17 годам была уже знаменитостью среди александрийских любителей сексуальных утех. Забавы ради она увязалась за паломниками, ехавшими в Иерусалим, там хотела было вместе со всеми войти в храм Гроба Господня — и не смогла. Только осознав свое падение и после горячей молитвы перед иконой Богородицы в притворе храма Мария вошла внутрь, поклонилась Кресту Господню и приняла причастие.

После этого потрясения она перешла за Иордан, в пустыню, и прожила там одна в покаянии и молитве 47 лет. Единственным человеком, видевшим отшельницу, был иеромонах Зосима, впервые встретивший ее Великим постом, который проводил, по обычаю монахов того времени, в пустыне. Через год он по ее просьбе пришел на берег Иордана, чтобы причастить подвижницу, а еще через год нашел ее на месте их первой встречи мертвой, похоронил и, вернувшись в монастырь, рассказал обо всем братии.

С тех пор церковь, прославившая преподобную Марию как великую святую, снова и снова вспоминает ее историю как пример покаяния, показывающий, что у человека всегда есть выбор, ничто не обязывает его и дальше идти тем гибельным путем, которым он шел до сих пор. Покаяние — это перемена пути, и пока человек еще по эту сторону вечности, никогда не поздно развернуться — в одну решительную минуту — и сказать Богу "да". И Бог поможет за этим первым, болезненным сломом найти новую жизнь, радость и утешение. Именно об этом напоминает церковь, чтя преподобную Марию Египетскую.

Пальмовое воскресенье — Вход Господень в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами, о нем повествуют и Матфей (в 21-й главе своего Евангелия), и Марк (в 11-й главе), и Лука (в 19-й главе), и Иоанн (в 12-й главе).

По старинному еврейскому обычаю цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, а народ встречал их с приветствиями и пальмовыми ветвями в руках. Таким же образом въехал в Иерусалим Иисус Христос. Евреи решили, что чудотворец, накормивший пять тысяч людей и умеющий воскрешать людей, и есть тот самымй вождь, который сможет привести свой народ к политической независимости. Народ признал в Иисусе нового царя и спасителя, поэтому при въезде в Иерусалим его встречали и чествовали тысячи людей. В знак почтения народ стелил на пути Христа свою одежду и пальмовые ветви.

Традиция отмечать победителей пальмовой ветвью существует со времен Древней Греции: греки посылали гонца с пальмовой ветвью для извещения о победе. К I веку нашей эры пальмовыми ветвями приветствовали любого более или менее популярного человека. Римляне украшали пальмовыми ветвями надгробия героев в знак памяти об их победах в Северной Африке. А христиане приняли пальмовую ветвь как символ победы Христа над смертью.

Чем больше распространялось христианство, тем больше людей стремилось в Святую Землю, на место распятия и воскресения Иисуса Христа. Само слово "паломник" (производное от лат. palma — "пальма") означает "носитель пальмы", тот, кто прошел с крестным ходом в Пальмовое воскресенье из Виффагии в Иерусалим с пальмовой ветвью в руке.

В Ватикане на Пасху папа римский проводит обряд освящения пальмовых ветвей. В северных странах вместо пальмовых в этот праздник чаще всего используют ветви вербы. Перед началом службы традиционно вокруг храма или в самом храме проходит торжественное шествие, участники которого держат в руках ветви — в южных странах пальмовые, в северных вербные — и зажженные свечи, символически представляет собой людей, вышедших навстречу Спасителю во время его входа в Иерусалим.