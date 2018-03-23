Религиозные праздники 24 марта

24 марта, в 5-ю субботу Великого поста, православные верующие отмечают праздник "Похвала Пресвятой Богородице" (Субботу акафиста).

Похвала Пресвятой Богородице

Этот праздник, совершаемый в 5-ю субботу Великого поста, называют еще Субботой акафиста.

Акафист (от греч.: отрицательная частица "а" и kathizo — сажусь) — это довольно продолжительная хвалебная песнь, во время исполнения которой в храме сидеть не принято.

Самый известный акафист Пресвятой Богородице в древней церкви был создан V — начале VI века предположительно Романом Сладкопевцем. А акафист, ставший основанием великопостного прославления Пресвятой Богородицы, появился в VII веке.

По церковному преданию, когда в 628 году на Константинополь напали персы и скифы. Военный отпор греки дать им не смогли, и после службы перед иконой Божией Матери "Одигитрии" патриарх Сергий взял этот образ и ризу Пресвятой Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме, и обошел с этими святынями Константинополь. Когда ризу Божией Матери погрузили в воды Босфорского залива, внезапно поднялась буря и потопила вражеский флот. Осада Константинополя была снята. В честь этого события и был составлен акафист.

Постепенно сначала в Константинополе, а потом и по всей Греции сложилась традиция в честь этого события совершать особое богослужение с акафистом Пресвятой Богородице. Повсеместно эта служба стала совершаться с IX века и из Византии перешла в Русскую церковь.

В православной традиции это удивительно теплый, добрый и радостный праздник, словно первая весть о грядущей Пасхе, о конце Великого поста и начале торжества Воскресения Христова.