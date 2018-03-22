Религиозные праздники 23 марта

23 марта православные верующие чтут память преподобной Анастасии Патрикии.

Преподобная Анастасия Патрикия

Константинопольская аристократка Анастасия Патрикия ("патрицианка") чуть было не стала Византийской императрицей — в 548 году Юстиниан Великий, овдовев, хотел жениться на ней.

В юности он полюбил лицедейку Феодору, которая выросла в болельщицкой корпорации при ипподроме. В то время лицедейство и проституция мало отличались, и о Феодоре ходили недобрые слухи. Естественно, такой брак вызвал протест императрицы Евфимии, однако Юстиниан не отступился: после кончины Евфимии в 523 году он издал указ о браке, позволявший, в частности, раскаявшейся лицедейке, бросившей свое прежнее занятие, вступать в законный брак даже с высокородными лицами. Таким образом свадьба состоялась. Жила императорская чета в любви, согласии и взаимной преданности, и Юстиниан любил и почитал Феодору до самой ее кончины, найдя в ней верную помощницу, к которой нередко прислушивался в государственных делах.

Но когда жена умерла, он решил, что славившаяся благочестием и добродетелью и тоже овдовевшая Анастасия сможет ее заменить. И та тайно бежала из столицы в далекий скит к старцу Даниилу, и тот, чтобы обезопасить стремившуюся к иночеству женщину от царских притязаний, велел ей надеть монашескую одежду, в которой пола не различить, стал называть Анастасием-евнухом и благословил поселиться в уединенной пещере.

Там в строгом затворе Анастасия прожила 28 лет. Хлеб и воду ей раз в неделю приносили из монастыря и оставляли у входа. Только почувствовав приближение смерти попросила она старца Даниила прийти, и тот успел исповедовать ее и причастить. По преданию, только переодевая подвижницу перед погребением послушник старца обнаружил, что это женщина, и старец рассказал ему ее историю.

В 1200 году мощи преподобной Анастасии были перенесены в Константинополь и положены в храме Святой Софии.