Религиозные праздники 22 марта

22 марта, в четверг 5-й недели Великого поста, у православных верующих четверг Великого Канона - "Мариино стояние", а у мусульман Лейлят аль-Рагаиб (Ночь Даров).

Мариино стояние

Четверг 5-й недели Великого поста называется Четвергом Великого канона — накануне, в среду вечером, по установлению VI Вселенского собора совершается особая служба, на которой Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, которой на 1-й неделе поста читали по частям четыре вечера подряд, читается полностью — единственный раз в году. А помимо него, читается также житие преподобной Марии Египетской, по имени которой и вся служба именуется "Марииным, или Марьиным стоянием".

И Канон, в котором собраны все побуждения к посту и покаянию, и пример великой грешницы, через покаяние достигшей святости, должны придать верующим силы продолжить пройденный до середины путь поста, не оставляя начатой внутренней работы.

Преподобная Мария Египетская, потрясенная осознанием глубины своего падения, навсегда – на все оставшиеся ей 47 лет жизни — ушла от людей в пустыню и первые 17 лет только боролась там с разъедавшими ее душу страстями и помыслами. В любой день, в любое мгновение из этих 17 лет она могла вернуться в привычный мир, к людям, к нормальной жизни — уже новой, очистившейся, исполненной благочестия. Какова же сила греха, которым опутана душа человека, если для полного освобождения от него потребовалось 17 лет такой борьбы.

Вряд ли она была грешнее любого из нас, она бы тоже могла, как и мы, просто исповедаться, веруя, что и такое покаяние примет Господь. Но, как учили Отцы Церкви, "для полного очищения от греха нужна сила покаяния, превышающая, попаляющая силу греха". Поэтому и вспоминает Церковь Великим постом эту святую, своей жизнью доказавшую, что это возможно, что истинное покаяние перерождает человека и меняет его жизнь.

Лейлят аль-Рагаиб (Ночь Даров)

Ночь Рагаиб, которая по традиции отмечается в канун первой пятницы месяца Раджаб, посвящена памяти о свадьбе родителей пророка Мухаммеда и его зачатии.

Праздновать этот день начали с XII века, а веком позже он, благодаря суфиям, слагавшим рагабии об этой священной ночи, его уже отмечал весь мусульманский мир, украшая минареты праздничными светильниками.

Отмечать Лейлат аль-Рагаиб полагается специальными молитвами и соблюдением поста. По преданию, благочестиво проводить эту ночь заповедал сам пророк — когда пожилой верующий посетовал, что не может соблюдать месячный пост, Мухаммед сказал: "Ты постись в первый, пятнадцатый и последний день месяца Раджаб — получишь благодать, как от месяца поста, ибо благодати записываются в десятикратном количестве. Но и не забывай ночи на первую пятницу славного Раджаба".

Накануне этого дня мусульмане читают особые "молитвы даров", а в мечетях после общей молитвы имамы рассказывают о значении этого события. Кроме того, верующие стараются не упустить момент помочь бедным, одарить подарками детей, пообщаться с родителями, ведь совершенное в этот день должно вернуться к ним в десятикратном размере.