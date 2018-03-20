Религиозные праздники 21 марта

21 марта православные верующие чтут память священномученика Феодорита Антиохийского.

Священномученик Феодорит Антиохийский

Священник Феодорит мирно служил в построенном императором Константином Великим соборном храме Антиохии, за красоту и богатство убранства прозванном Золотой церковью, пока в империи не воцарился Юлиан Отступник.

Христианских клириков он лишил привилегий, предоставленных им ранее святым Константином и Констанцием; языческие в прошлом храмы, переданные христианам и перестроенные в церкви, Юлиан возвращал язычникам; во многих случаях на христианские общины возлагалась обязанность компенсировать материальные потери, понесенные язычниками в результате изъятия у них храмов, особенно часто к таким компенсациям суды приговаривали те общины, которые владели земельными участками, ранее принадлежавшими языческим храмам.

Летом 362 года Юлиан предпринял путешествие в восточные провинции и прибыл в Антиохию, где население было христианским. Именно пребывание в Антиохии заставило императора убедиться в трудности, даже невыполнимости предпринятого им восстановления язычества. Столица Сирии осталась совершенно холодна к симпатиям гостившего в ней государя. Юлиан рассказал историю этого визита в своем сатирическом сочинении "Мисопогон, или Ненавистник бороды". Конфликт обострился после пожара храма в Дафне, в поджоге которого заподозрены были христиане. Рассерженный Юлиан приказал в наказание закрыть главную Антиохийскую церковь, которая к тому же была разграблена и подверглась осквернению.

Пресвитер Феодорит был арестован, подвергнут пыткам и обезглавлен.