Религиозные праздники 20 марта

20 марта православные верующие чтут память 40 мучеников Севастийских.

40 мучеников Севастийских

Это, наверное, самые известные мученики христианского мира — их почитают всюду, от Исландии до Эфиопии. Они были далеко не первыми, кто пострадал за свою веру во Христа, но они поразили современников примером своего единодушия — шутка сказать, целый воинский отряд, сорок закаленных в боях взрослых мужчин отказываются выполнить приказ командира, распорядившегося, чтобы все солдаты и командиры принесли языческие жертвоприношения. И это в римской армии с ее жестокой дисциплиной, где полководец имел право практически неограниченно распоряжаться жизнью и смертью своих легионеров, а самым мягким наказанием за серьезные проступки было избиение виновных камнями или палками. Выжившего ждало вечное изгнание, без права возвращения на родину. А чаще всего преступнику просто рубили голову. Однажды обезглавили целый легион — взяли в плен, отвели в Рим, и ежедневно казнили по пятьдесят человек, пока не истребили всех.

Вот и взбунтовавшихся зимой 320 года воинов-христиан в Севастии хотели было побить камнями, но почему-то те, кто производили экзекуцию, никак не попадали по цели. Тогда их загнали в озеро, а на берегу устроили баню, чтобы желающие могли отречься от Христа и тут же согреться. Но дрогнул лишь один из сорока, да и тот не выдержал перепада температур и умер. А его место в озере добровольно занял потрясенный увиденным стражник Аглаий. И все выжили. Тогда их просто казнили, а тела сожгли.