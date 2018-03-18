Религиозные праздники 19 марта

19 марта православные верующие празднуют обретение Креста Господня равноапостольной царицей Еленой, а католики - День святого Иосифа Обручника.

Обретение Честного Креста Господня равноапостольной Еленой

Подлинность места страданий Спасителя и самого Гроба Господня не первый век волнует умы. После восстания Бар Кохбы (132-135 гг.) Иерусалим был полностью перестроен и превратился в римский город Элия Капитолина. На месте Гроба Господня при императоре Адриане был построен огромный храм Афродиты, а находившаяся вне стен города Голгофа возвышалась над участком каменоломни, который был полностью засыпан. При этом сам скалистый выступ Голгофы высотой около 5 метров стесан не был, а выходил прямо на улицу.

Крест Господень был сброшен в водосборную цистерну, ставшую непригодной из-за расколовшей ее трещины. Отверстие цистерны видно и сейчас в потолке над местом обретения Креста.

Однако через 300 лет, при императоре Константине Великом, христианские святыни были вновь обретены и открыты для поклонения: для этого Константин направил в Иерусалим специальную экспедицию. По одной из версий это решение он принял под влиянием Евсевия Кесарийского, родоначальника истории церкви.

Возглавила экспедицию мать Константина императрица Елена. И хотя она к тому времени была уже в преклонных годах, за исполнение поручения императрица взялась с воодушевлением. Расспрашивая старожилов и потомков некогда изгнанных из Иерусалима евреев, исследователям удалось выяснить, где находились многие описанные в Евангелиях места, в том числе Голгофа.

На месте выломанных камней образовывались пустоты, которые использовались или для сбора дождевой воды, или в качестве мусорных контейнеров. Правда, мусор там был в том числе и довольно специфический — кресты после распятия: дерево, ставшее орудием казни, считалось нечистым, и кресты просто-напросто выбрасывали. В окрестностях Голгофы скопилось множество крестов, среди которых, как справедливо полагала Елена, должен был быть и Крест Христов.

Экспедиция нашла рядом с Голгофой три креста, табличку с надписью вины: "Иисус Христос, царь иудейский" и четыре гвоздя. Табличка была точь-в-точь такой, как ее описал евангелист Иоанн. Но как понять, к какому из крестов она была прибита?

По преданию, чтобы это узнать, Иерусалимский патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника, и от Креста Господня мертвец ожил. Поклониться Животворящему Кресту потянулись толпы поломников. Но увидеть лежащий на земле Крест толпе людей было просто невозможно, поэтому патриарх Макарий стал поднимать ("воздвигать") Крест, а люди становились на колени, крестились и кланялись.

По свидетельству Сократа Схоластика, императрица Елена разделила Крест на две части: одну оставила в Иерусалиме, вторую повезла сыну. Однако, по преданию, по дороге в Константинополь она оставляла частицы святыни в основанных ею монастырях. Иоанн Златоуст писал: "Многие, как мужи, так и жены, получив малую частицу этого древа и обложив ее золотом, вешают себе на шею".

Иерусалимскую же часть Креста поместили в храм Воскресения. Но в 615 году Иерусалим захватили персы и вывезли ее как военный трофей. Только в 626 году персидский военачальник Хорям вернул Крест византийскому императору Ираклию в обмен на обещание помочь ему войсками во внутренней смуте.

По преданию, Ираклий понес Крест в Иерусалимский храм на своих плечах, но был остановлен невидимой силой и не мог сдвинуться с места. В удивлении он спросил у патриарха: "Что это?" И патриарх ответил: "Ты идешь по тому пути, по которому Иисус Христос выходил из Иерусалима, но Он выходил в терновом венце, в одеждах, обагренных Его кровью! А ты идешь в царской короне, украшенной драгоценностями". Тогда император облекся в рубище, снял обувь и босыми ногами уже беспрепятственно вошел в Иерусалимский храм, неся Крест.

Однако через десять лет, когда Иерусалим сдался арабам, святыню разделили на части и снова вывезли. Впрочем, одну из частей потом вернули в Иерусалим, где она хранилась до эпохи Крестовых походов. Ее окончательно потеряли в 1187 году в битве при Хаттине: тогда после разгрома рыцарского войска святыню, видимо, захватили мусульмане.

Константинопольская же часть Креста была похищена в 1204 году во время разграбления столицы Византии крестоносцами. Но благодаря крестам-мощевикам, которые были у многих византийских императоров, частицы Животворящего Креста оказались в самых разных странах.

На Русь эта святыня впервые попала в кресте Евфросинии Полоцкой в XII веке. Частица Животворящего Креста была помещена в "Ковчег Дионисия", который в завещаниях московских великих князей XV века возглавлял перечень передаваемых по наследству святынь, а с XVII-го до начала XX века был одной из главных святынь Благовещенского собора Московского Кремля.

Одно время стало казаться, что частиц Животворящего Древа стало в мире как-то подозрительно много. В XVI веке реформатор Жан Кальвин в пылу полемики с католиками утверждал, что "из многочисленных частей Креста можно было бы построить корабль". Однако специальное исследование, проведенное в конце XIX века, показало, что суммарный вес всех документально зафиксированных фрагментов Креста составляет всего около 1,7 килограмма.

День святого Иосифа Обручника

Сведения об Иосифе Обручнике содержат Евангелия от Матфея и от Луки. Иосиф, хоть и происходил из рода царя Давида, жил в бедности в Назарете и был пожилым вдовцом. Из Евангелий также известно, что он был плотником и обучил этому ремеслу Иисуса.

Когда Дева Мария достигла брачного возраста и не могла более находиться при Храме, было решено поручить ее заботам достойного пожилого человека, чтобы охранить данный ею обет девства. Для этого и был избран праведный вдовец Иосиф.

В Евангелие от Матфея сказано: Пресвятая Дева Мария была обручена с Иосифом, и, "прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого" (Мф 1. 18).

Иосиф, увидев это, хотел без публичной огласки дать ей разводное письмо, однако во сне ему явился ангел Господень и сказал: "Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их" (Мф 1: 20-21).

Дева Мария родила "Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя Иисус" (Мф 1. 25). После чего, как сказано в Евангелии от Луки, Иосиф Обручник вместе с семьей отправился в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи (Лк 2: 4-5). Там, в Вифлееме, и родился Иисус.

Евангелие от Матфея сообщает о повелении иудейского царя Ирода Великого убить всех рожденных в Вифлееме младенцев, чтобы погубить младенца Иисуса, и о бегстве Иосифа, вразумленного ангелом, с Марией и ее новорождённым сыном в Египет.

Вернувшись из Египта после смерти Ирода, Иосиф Обручник поселился в Назарете (Мф 2: 19-23).

Последнее упоминание об Иосифе в Новом Завете относится ко времени, когда Иисусу исполнилось 12 лет: Иосиф и Богородица, ежегодно совершавшие пасхальное паломничество в Иерусалим, взяли сына с собой на праздник, а возвращаясь домой, обнаружили исчезновение сына, которого "через три дня нашли… в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их…" (Лк 2: 46).

Больше никаких прямых упоминаний Иосифа Обручника в Евангелиях нет; возможно, его уже не было в живых ко времени начала общественного служения Иисуса Христа. Иосифу посвящен апокриф "История об Иосифе Плотнике", согласно которому, он умер в возрасте 111 лет. Тело его было погребено в Гефсиманской пещере, где уже покоились родители Пресвятой Богородицы.

Религиозное почитание святого Иосифа возникло после XIII-го и развивалось вплоть до середины XX века. В 1479 году папа римский Сикст IV ввел праздник в честь Иосифа Обручника во всей Римско-католической церкви. Папа Григорий XV в 1621 году объявил этот день литургически установленным днем памяти, папа Бенедикт XIII включил Иосифа в литанию всех Святых, папа Пий IХ ввел в 1847 году праздник святого Иосифа как патрона всей церкви (праздник Покрова святого Иосифа) — его праздновали в третье воскресение после Пасхи, а с 1914 года — в третью среду после Пасхи. С 1919 года существует Prafation (восхваление) Иосифа.

В некоторых странах День святого Иосифа является официальным общенародным праздником, в некоторых, например, в Испании и Италии, в этот день чествуют отцов. А в Бельгии святого Иосифа считают покровителем страны.

В Евангелии его святая и непорочная жизнь засвидетельствована кратко, но весьма недвусмысленно: "Иосиф же, муж Ее, будучи праведен" (Мф.1:19). Он был столь праведен, что Господь открыл ему "безвестные и тайные премудрости" (Пс.50:8), сделав его служителем таинства нашего спасения.