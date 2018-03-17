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Религиозные праздники 18 марта

12:0017.03.2018
(обновлено: 12:01 17.03.2018)
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18 марта, в 4-е воскресенье Великого поста, православные верующие чтут память преподобного Иоанна Лествичника.

Преподобный Иоанн Лествичник

О происхождении преподобного Иоанна, вошедшего в историю церкви как автор шедевра духовной литературы — книги под названием "Лествица", сведений почти не сохранилось. По преданию, родился он около 570 года в Константинополе, в 16 лет перебрался в Египет, пришел в Синайский монастырь к старцу Мартирию, через 4 года принял монашеский постриг и 19 лет жил в строгом послушании своему духовному отцу, а после его смерти ушел в пустыню и 40 лет прожил отшельником в подвиге безмолвия, поста и молитвы. В возрасте 75-ти лет преподобный Иоанн был избран игуменом Синайской обители и около четырех лет управлял ей.

В эти годы по просьбе игумена Раифского монастыря Иоанна он и написал свою знаменитую "Лествицу" — руководство по восхождению к духовному совершенству, вобравшее в себя аскетические традиции египетских монастырей. Образ "лествицы" (лестницы) заимствован из Ветхого Завета, где описано видение Лестницы Иакова, по которой восходят ангелы (Быт. 28:12). Тридцать ступеней "Лествицы" — это тридцать бесед о восхождении человека "из силы в силу" к совершенству, которого можно достигнуть лишь постепенно — по слову Спасителя: "Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12). Первые 23 ступени ("степени") посвящены грехам, остальные 7 — добродетелям.

Преподобный Иоанн показывает путь развития страсти в душе человека: от возникновения в уме какого-то образа до полного подчинения воли ("прилог", "сочетание", "сосложение", "пленение", "борьба" и, наконец, "страсть"), отмечает "еще и иной… тончайший помысл, называемый набегом мысли, который так быстро проходит в душе, что без слова и образа, и времени мгновенно представляет человеку потаенную его страсть". Из страстей же главными он считает славолюбие, сластолюбие, сребролюбие, которые порождают остальные – гнев, злопамятство, уныние, тщеславие, гордость.

Автор — наблюдательный, умный и проницательный психолог, знающий типы людей, их внутренние состояния, склонности, пристрастия, ошибки, уловки самообмана, трудности самообуздания. Главной целью земной жизни человека он считает достижение жизни вечной, воскресение души прежде общего воскресения, а главными причинами гибели людей во времени — страсти сластолюбия, сребролюбия и тщеславия.

Мельком, в 1-й "степени", говоря о мирянах, Иоанн замечает, что если они удерживают свой язык от лжи и злословия, руки от воровства, ум от превозношения, а сердце от ненависти, не отрываются от церкви, сострадательны к нуждающимся, никого не соблазняют и к чужому не прикасаются, то они недалеки от Царствия Небесного.

С IX века Иоанн Лествичник начал почитаться Византийской церковью как преподобный. Церковным уставом было определено в Великий пост читать "Лествицу" во время богослужений в храме, а в четвертое воскресенье Великого поста совершать память ее автора.

Судя по сохранившимся греческим спискам (их не менее 73), больше всего читателей у "Лествицы" в Византии было в XI веке; в XII–XIII веках интерес к ней снизился, в XIV веке вновь возник, но к XVII веку почти сошел на нет.

Yа славянский язык "Лествица" была переведена с греческого уже в X-XI веках в Болгарии, а в XIV веке — в Сербии, и оба эти перевода были известны на Руси, где "Лествица" была чрезвычайно популярна — ее цитировали многие русские подвижники, преподобному Иоанну Лествичнику посвящен храм в основании знаменитой колокольни "Ивана Великого" в Московском Кремле.

Изображение Лествицы часто встречается на иконах, в книгах и на нравоучительных лубках: от земли к небу по лестнице взбираются люди в монашеском одеянии, некоторых бесы сталкивают в ад, а преодолевших подъем принимают Христос и ангелы.

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