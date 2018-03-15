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Религиозные праздники 16 марта

12:0015.03.2018
(обновлено: 12:17 15.03.2018)
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16 марта православные верующие чтут память мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия.

Мученики Василиск, Клеоник и Евтропий

Василиск, Клеоник и Евтропий приняли мученическую смерть в 308 году, в разгар Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом и продолженного его преемником Максимианом Галерием.

По мнению христианских писателей, именно он и уговорил Диоклетиана начать гонения. Лактанций писал о нем:

"Ему была присуща дикость истинного зверя и свирепость, несвойственная римлянам… Внешность Галерия соответствовала его характеру. Он был высок ростом и чрезвычайно тучен. Наконец, голосом, жестами и всем своим видом он всех повергал в страх и ужас. Тесть (Диоклетиан) боялся его непомерно".

И еще:

"Галерий после отречения Диоклетиана и Максимиана Геркулия делал, что хотел, и считал себя единственным повелителем всего мира".
Провинции свои он разорил непомерными поборами, а будучи судьей, отвергал всякого рода "легкие" наказания — ссылку, темницы, рудники. По его мнению, все провинности достойны были сожжения на костре, распятия на кресте или растерзания дикими зверями. Чтобы истребить всякое понятие о законности, он перебил и изгнал из своих владений всех адвокатов и юристов, так что судьи его не знали другого закона, кроме необузданного своеволия.

При нем эдикт о смертной казни за отказ от участия в жертвоприношении исполнялся неукоснительно. Не миновала эта участь и троих христиан из Амасии Понтийской — Василиска, Евтропия и Клеоника. Их сначала бросили в темницу, долго били, потом привели в языческий храм, пытались заставить принести жертву силой. Ничего не добившись, Евтропия и Клеоника сразу распяли, а Василиск остался ждать казни в тюрьме.

В городе его хорошо знали и уважали, и Василиску удалось уговорить стражников отправить его под конвоем в родную деревню проститься с матерью. Но правитель Агриппа хватился пропажи и, чтобы не терять времени, приказал пригнать узника в Команы, куда он сам направлялся.

С Команами, селом в Абхазии, в 15 километрах от Сухуми, связаны с именами трех великих христианских святых — здесь, направляясь в конечный пункт своей ссылки Питиунт (Пицунду) окончил свои дни святитель Иоанн Златоуст, здесь в третий раз была обретена глава Иоанна Крестителя. И здесь был казнен мученик Василиск — ему отрубили голову.

Ночью его останки тайно предали земле местные христиане. По преданию, рядом с его могилой тут же забил источник, который существует по сей день.

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