Религиозные праздники 15 марта

15 марта православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Державная".

Икона Божией Матери "Державная"

Этот образ, согласно донесению будущего патриарха, а тогда митрополита Московского Тихона (Беллавина), был обнаружен 2 (15 по новому стилю) марта 1917 года в подвале Вознесенской церкви села Коломенского. В этот день царь Николай II отрекся от престола.

Все началось с того, что крестьянка Евдокия Адрианова стала видеть во сне белую церковь и слышать повторяющееся требование "найти черную икону и сделать ее красной". Женщина рассказала о снах настоятелю Вознесенского храма в Коломенском, и после долгих поисков в подвалах церкви действительно нашли большую почерневшую от времени икону. На доске проступало изображение Младенца Христа на коленях у Богородицы, державшей в руках скипетр и державу.

В своем донесении Синоду по поводу данного происшествия митрополит Тихон писал: "По сведениям, данным членом комиссии от церковно-археологического отдела при Московском обществе любителей духовного просвещения протоиереем Страховым, икона не древняя, приблизительно конца XVIII века (не старше), по форме (вверху овальная) иконостасная, средняя, из третьего пояса (пророческого). По образу написания икона принадлежит к типу Цареградских икон Богоматери. Икона, вероятно, осталась от иконостаса, бывшего от Вознесенской церкви ранее нынешнего". Вскоре после обретения икону обновили в мастерских московского Алексеевского монастыря.

После отречения Николая II от престола она стала предметом стихийного почитания. Вскоре почти в каждом храме имелся список "Державной", при участии патриарха Тихона ей были составлены служба и акафист. Люди верили, что сама Царица Небесная отныне — единственная законная властительница России.

В советское время икона хранилась в запасниках Государственного исторического музея.

В 1990 году она была возвращена в Коломенское, в действующую Казанскую церковь. А в августе 2007 года ее провезли по русским приходам Европы, Америки и Австралии.