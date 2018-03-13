Религиозные праздники 14 марта

14 марта православные верующие чтут память святой преподобномученицы Евдокии.

Преподобномученица Евдокия

Самарянка Евдокия из Гелиополя в юности не отличалась строгостью нрава и, как это часто бывает с искренне и глубоко раскаявшимися грешницами, пережив потрясение покаяния и приняв крещение, отдала все свое состояние Гелиопольскому епископу Феодоту и удалилась в общину девственниц, которые стали появляться близ крупных христианских центров, как правило, рядом с кельями старцев-отшельников, бравшими на себя их духовное руководство.

После смерти игуменьи общины Евдокия, прославившаяся добродетелями и аскетизмом, была избрана ее преемницей. 56 лет прожила оно в иноческих подвигах и около 160 года, при императоре Антонине, мученически закончила свою праведную жизнь: за распространение христианской веры ее оклеветали в колдовстве и обмане, без судебного разбирательства отвели на место казни и обезглавили.

В день памяти святой Евдокии — отмечаемый 1 (14 по новому стилю) марта — на Руси до 1492 года по византийской традиции начинался новый год. В народе этот день прозвали Евдокией (Авдотьей) Плющихой (по словарю Даля "плющиха" "снег плющит"). По преданию святая Евдокия годами подвижничества приобрела дар воскрешения мертвых, и, по народному верованию, Господь поручил ей воскрешать землю от зимнего сна — смерти — и дал ей ключи от всех весенних вод.