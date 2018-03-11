Религиозные праздники 12 марта

12 марта православные верующие чтут память преподобного Прокопия Декаполита.

Преподобный Прокопий Декаполит

Инок Прокопий, живший в VIII веке в области Декаполиса или Десятиградия к востоку от озера Галилейского, прославился своей стойкостью, с которой он противостоял ереси иконоборчества, отвергавшей почитание священных изображений под предлогом борьбы с идолопоклонством, которая активно насаждалась в Византии императорами Львом III Исавром и Константином V.

Борьба с иконопочитанием началась с 20-х годов VIII века, а в 754 году на соборе в Иерии (его называют "безглавым", так как ни один патриарх не присутствовал на его открытии) иконоборчество было провозглашено официальной церковной доктриной. После собора иконы стали искореняться в Византии целенаправленно и повсеместно. Изображения святых заменялись в церквях росписями светского характера.

Но рьяное иконоборчество императора, имевшее много приверженцев в военной среде, не пользовалось особенной популярностью в Константинополе, а у православного монашества вызвало самое сильное неприятие. Мало того, что уничтожались иконы, изымались и уничтожались мощи, монастыри закрывались, а монахам предлагалось или вступить в брак, или отправиться в изгнание, а иногда и в заточение. Появились православные мученики.

Cохранился драматический рассказ об уничтожении образа Христа на рыночной площади в городе Халкократии. Когда собравшаяся толпа, состоявшая в основном из женщин, увидела, как слуга императора наносит удары молотком и зубилом по лику Христа, она ринулась к святотатцу и выдернула у него из-под ног лестницу. Исполнитель императорского приказа был убит на месте. Император не оставил этот инцидент без внимания и принял карательные меры. Множество иконопочитателей было сослано, некоторые были казнены.

Преподобный Прокопий по приказу императора был схвачен, предан жестокому бичеванию и брошен в темницу, где томился до самой смерти Льва III. Выйдя на свободу он до глубокой старости продолжал свои аскетические подвиги. Скончался инок- исповедник около 750 года.