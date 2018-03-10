Религиозные праздники 11 марта

11 марта православные верующие отмечают третье воскресенье Великого поста - Крестопоклонное, а католики - Розанное воскресенье или Laetare.

Неделя 3-я Великого поста — Крестопоклонная

С третьего воскресенья Великого поста у православных начинается неделя, которая называется Крестопоклонной. В этот день и в течение всей недели молящимися в храме выносится из алтаря для поклонения распятие.

Начало этой традиции было положено еще первыми христианами, о ней свидетельствовал в IV веке Иоанн Златоуст, а в VII-м — святой Софроний Иерусалимский. Значение выноса Креста и поклонение ему в середине Великого поста объясняется в богослужебных текстах.

Великий пост сравнивается в них с пребыванием евреев в пустыне: "как евреи (Ветхий Израиль) страдали тогда от жажды, а вода в Мерре (месте их стоянки — прим. ред.) оказалась горькой, и Моисей, по указанию Божию, бросил в воду дерево, и вода сделалась сладкой (Исх. 15:23), так и православная церковь посредине Четыредесятницы выносит на поклонение Животворящий Крест, услаждая пост для верующих и насыщая духовную жажду христиан (людей Нового Израиля)".

Розанное воскресенье или Радуйтесь (Laetare)

Четвертое воскресенье Великого поста у католиков особое: это — своеобразный перерыв в посте, символизирующий радость грядущего праздника. В этот день — единственный раз Великим постом — священники служат не в фиолетовых облачениях, символизирующих покаяние, а в розовых, символизирующих радость. Его название — Laetare (лат. "возвеселитесь") — происходит от первой строки интроита (входного песнопения) этого дня: Laetare Jerusalem: et conventum facite, omnes qui diligitis eam — "Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о н6м все любящие его" (Ис. 66:10).

Другое название — Dominica in rosa ("воскресенье розы") появилось благодаря бытовавшему в католической церкви обычаю: в этот день в Риме в Соборе святого Петра папа в присутствии полного собрания кардиналов благословлял золотую розу, окуривал ее фимиамом, окроплял святой водой, обмакивал в миро и посылал в подарок "царственному лицу, которое за истекший год отличилось наибольшей добродетелью". Эта традиция восходит к XI веку и была установлена, по преданию, папой Львом IX.