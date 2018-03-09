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Религиозные праздники 10 марта

12:0009.03.2018
(обновлено: 12:05 09.03.2018)
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10 марта православные верующие чтут память святителя Тарасия Константинопольского.

Святитель Тарасий Константинопольский

Сын знатных родителей, будущий Константинопольский патриарх в юности получил прекрасное образование и сделал блестящую карьеру при дворе, получив пост секретаря матери малолетнего императора Константина VI регентши Ирины.

Это было время, когда церковь раздирали иконоборческие смуты. Иконоборчество, возникшее за полвека до этого, при императоре Льве Исавре, изначально было в значительной мере движением политическим, связанным с желанием устранить препятствия к мирному соседству с набирающими силу мусульманами.

В 730 году император запретил почитание икон. Ответом на этот запрет стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик и фресок, изваяний и алтарных росписей. Пострадали монахи — их объявили политически неблагонадежными. По свидетельству Хронографии Феофана многих из них умертвили "ударами бичей и даже мечем и бесчисленное множество ослепили; у некоторых обмазывали бороду спуском воска и масла, подпускал огонь и таким образом обжигал лица их и головы; иных после многих мучений отсылали в изгнание".

Патриарх Павел, не находя в себе сил бороться с ересью, удалился в монастырь и принял схиму, а императритрице Ирине объявил, что своим преемником он видит только Тарасия, хотя тот был еще мирянином.

Тарасий долго отказывался от столь неожиданно выпавшему ему жребия, но обстоятельства оказались сильнее его – не мог же он не исполнить волю императрицы. Однако, согласившись, он поставил условие — созвать Вселенский собор для осуждения иконоборчества.

В 784 году он был возведен на Константинопольскую кафедру, а в 787 году председательствовал на VII Вселенском соборе, на который в Никею съехались 367 епископов, утвердивших почитание святых икон.

За 22 года своего патриаршества святитель Тарасий не раз смело обличал прегрешения монархов, а когда Константин Парфирородный оклеветал свою жену, чтобы получить повод заточить ее в монастырь и жениться на другой, наотрез отказался расторгнуть брак за что попал в опалу. Впрочем, император все равно уговорил жену принять постриг и развелся, спровоцировав народные волнения. Монастырь на Олимпе в знак протеста даже вышел из юрисдикции византийской церкви. Константин высек и сослал монахов. Кончилось тем, что императора низложила собственная мать.

При императрице Ирине Тарасий продолжал возглавлять церковь и, по словам его жития, "пребывал в мире и тишине, ревностно пася словесное свое стадо". Он был суровым аскетом и все свои средства тратил на стариков, нищих, сирот и вдов — на Пасху даже устраивал для них праздничное застолье, на котором сам всем прислуживал.

Скончался святитель Тарасий в 806 году и погребен в устроенном им монастыре на Босфоре.

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