Религиозные праздники 6 марта

6 марта православные верующие чтут память святителя Евстафия Антиохийского.

Святитель Евстафий Антиохийский

Святитель Евстафий вошел в историю как один из величайших отцов церкви, председатель I Вселенского собора и обличитель ереси арианства. Но было в его жизни еще одно историческое событие – именно он был послан императором Константином в Иверию, чтобы по просьбе грузинского царя после проповеди равноапостольной Нины крестить его народ.

О жизни Евстафия до принятия епископского сана известно только, что родился он в Сиде Памфилийском. До возведения на Антиохийскую кафедру он был епископом города Берии.

В то время главным возмутителем спокойствия в христианской церкви стал образованный диалектик, александрийский священник Арий, который в церковных проповедях и частных разговорах начал декларировать, что Христос не Бог, а просто первый и совершеннейший из сотворённых Богом существ. По сути Арий и его многочисленные сторонники отрицали Святую Троицу, чем смущали и духовенство, и простых верующих.

Когда же Александрийский епископ Александр, строго следуя Священному Писанию, приказал Арию прекратить распространение своего лжеучения, тот привлек к его популяризации некоторых симпатизировавших ему епископов, священников и дьяконов. Тогда епископ Александр собрал поместный собор, который в 323 году отлучил Ария о церкви. Тот, считая себя осужденным несправедливо, начал писать жалобы. Епископу Александру, отстаивая свою правоту, пришлось вступить по этому поводу в обширную переписку.

В конце концов дело дошло до императора, который вначале попытался сам примирить враждующих, а когда это не вышло, созвал в Никее общецерковный собор, на который из Азии, Африки, Европы и даже не подчиненных Риму Персии и Скифии съехались до трехсот епископов, множество священников, диаконов и мирян, среди которых были и высшие сановники, и ученые. И своим председателем они избрали святителя Евстафия.

После долгих споров собравшиеся письменно изложили православный Символ веры и утвердили решение поместного Александрийского собора об осуждении и отлучении Ария, а поскольку сам он и после этого остался при своем мнении, его присудили отправить в заточение в Иллирию.

В следующем, 326 году святителю Евстафию было поручено отправиться в Иверию для крещения пожелавших принять христианство местных жителей. К его приезду царь Мириан собрал в свою столицу Мцхет всех правителей областей, воевод и других государевых людей, а когда миссия прибыла, сначала сам со всей своей семьей принял крещение, а потом у моста на реке Куре святитель Евстафий крестил правителей областей, воевод и придворных. С тех пор это место прозвали Мтаварта санатлави — купель вельмож. А чуть ниже этой купели по течению реки приехавшие с епископом священники крестили народ.

Миссионеры потом еще долго ходили по городам и деревням, проповедуя и крестя всех желающих.

Но по возвращении в Антиохию после успешной миссии святого Евстафия вместо заслуженного отдыха ждали еще большие труды и тяжкие испытания.

Надежда на то, что после Вселенского собора в церкви воцарятся мир и единодушие, была напрасна. После Никейского собора сестра императора Константина Кoнстанция перед смертью поручила вниманию брата своего духовника-арианина, тому удалось внушить императору, что Aрий осужден неправильно, и ему разрешили вернуться в Александрию, а епископам которые поддерживали Ария, были возвращены кафедры. В церкви снова началась смута.

Кончилось тем, что ариане оклеветали святителя Евстафия, который продолжал их обличать, и того по ложному обвинению лишили сана. В Антиохии, где святителя уважали и любили, начались народные волнения. Тогда ариане пожаловались императору, что "возмутитель спокойствия" Евстафий еще и оскорбительно отзывался о его матери.

Обманутый и возмущенный Константин, который всеми способами старался сохранить мир между христианами, в 331 году вызвал святителя Евстафия в столицу и отправил в ссылку во Фракию. Потом его перевели в македонский город Филиппы, где он около 345 года скончался.

Только после II Вселенского собора, подтвердившего Никейский Символ веры и повторившего анафему арианству, святитель Евстафий Антиохийский был прославлен как мученика за истинную веру, и в 382 году его мощи были перенесены в Антиохию.