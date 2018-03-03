Религиозные праздники 4 марта

4 марта, во второе воскресенье Великого поста православные верующие чтут память святителя Григория Паламы.

Святитель Григорий Палама

Во второе воскресенье Великого поста православная церковь вспоминает святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского, прославившегося как защитник исихазма (исихия — безмолвие) — мистического учения, возникшего в IV веке у монахов Египта и Синая — от сторонников рационального богопознания.

Он вырос в Константинополе. Отец его, аристократ, крупный чиновник при дворе императора, к концу жизни ушел со службы и принял монашество. Да и сам Григорий, хоть и учился у самого ректора университета, лучшего придворного филолога и богослова, и в 17 лет сам прочел во дворце лекцию об Аристотеле, в 20 лет ушел на Афон и принял постриг.

Без малого 10 лет проходил он под руководством афонских старцев школу молитвы и созерцания, а когда в 1325 году вместе с остальными монахами вынужден был бежать с Афона, спасаясь от турок, принял священнический сан и основал в Македонии близ города Верии свою монашескую общину. Там до сих пор в монастыре Иоанна Предтечи сохранилась пещера, где он занимался "умной" (то есть непрерывной безмолвной) молитвой.

Шесть лет спустя он вернулся на Афон и жил отшельником, пока афонские иноки, взволнованные нападками на них Варлаама Калобрийского, монаха, писателя, философа и богослова, закончившего свои дни католическим епископом, а в то время 1330 году приехавшего в Константинополь преподавать в университете, потом ставшего игуменом монастыря Спасителя в Фессалониках и ведшего от лица императора Андроника III Палеолога конфиденциальные переговоры с представителями папы о церковной унии.

Этот схоласт, узнав от простых неграмотных иноков о некоем "техническом способе", который применяли исихасты при творении умной молитвы, неистово напал на них, и афонские старцы благословили Григория Паламу дать ему достойный ответ.

Завязавшаяся между ними бурная полемика вылилась в серию богословских трактатов и окончилась победой Григория Паламы, подтвержденной потом на Константинопольском соборе 1351 года, определения которого были внесены в чин Торжества православия.

Спор с Варлаамом продолжался 6 лет, а в 1342 году Григорий Палама ушел в затвор — сперва в монастыре святого Михаила, потом в одной из его пустыней. Наконец он удалился на остров Ираклия. А между тем партия его противников взяла верх в Константинополе и через 4 месяца его под конвоем доставили в столицу, посадили в тюрьму, а после собора 1347 года, на котором победили его противники, даже отлучили от церкви, но уже на соборе 1347 года Григорий Палама был оправдан, а его противники осуждены.

Когда императором стал Иоанн Кантакузин, патриарший престол занял Исидор Вухир, друг исихастов, и Григория Паламу избрали архиепископом Фессалоникийским. Но приступить к своим обязанностям он смог лишь через 3 года — до этого его просто не пускали в город политические соперники императора, сторонники Палеологов.

Между тем богословские споры не утихали, как не утихала и борьба за власть. В 1354 году, отправившись в Константинополь, чтобы стать посредником между императором и Иоанном Палеологом, Палама попал в плен к турецким пиратам и пробыл у них около года, проповедуя своим тюремщикам Евангелие, пока сербы не заплатили выкуп за его освобождение.

Вернувшись в Фессалоники, он еще несколько лет управлял епархией пока в ноябре 1359 года в 63 года его не сразила смертельная болезнь.

Не прошло и 10 лет со дня его кончины, когда соборным решением он был официально вписан в календарь Святой Софии патриархом Филофеем, который сам составил ему церковную службу как святителю. Мощи святого вначале были положены в храме Святой Софии в Фессалониках, потом перенесены в монастырь Влатадон, а с 1890 года хранятся в кафедральном соборе города, освященном во имя святого Григория Паламы.

Именно византийские исихасты, единомышленники Григория Паламы, поверили в Русь, что она примет от гибнущего Второго Рима задачу сохранения истинного православия и станет удерживающим заслоном от языческого Возрождения, к которому идет Запад. Митрополиты Киевские — и греки, и славяне — с удивительным единодушием созидали Московскую Русь, способствуя ее становлению и своей жизнью, и своей смертью. И Русь оправдывала их надежды — богословие исихазма было воспринято Русской церковью как истинное и дало то лучшее, что у нас есть — преподобных Сергия и Никона Радонежских, преподобного Савву Сторожевского, Феофана Грека и Андрея Рублева с его "Троицей", небывалый расцвет зодчества, а вслед за духовным и культурным подъемом — окончательное свержение татарского ига, огромный территориальный рост государства…

А забвение этого учения привело к тому, что просвещенный правящий слой — дворяне, интеллигенция — все время попадали под влияние чуждых умов — то католических, то протестантских, то французских просветителей, то немецких философов-мистиков, увлекаясь агни-йогой, дзеном, каббалой.

Поразительно, что за эти увлечения чуждыми идеями Россия всегда платила кровью. Но настолько силен был тот духовный заряд, что русский народ смог пережить и Смуту, и петровские преобразования, и Отечественные войны 1812, 1914, 1941-45 годов, и революции, и перестройки. Не случайно последние российские императоры Александр III и Николай II золотым веком России считали именно Московскую Русь и в разных формах пытались возродить ее утерянные традиции, снова обрести себя.