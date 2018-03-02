Религиозные праздники 3 марта

3 марта православные верующие чтут память святителя Льва I Великого.

Святитель Лев I Великий

В 452 году святитель Лев, возглавлявший тогда Римскую кафедру, силой своего слова удержал предводителя гуннов Аттилу от разорения Рима, а в 455 году убедил Гензериха, короля вандалов, не проливать кровь и не предавать Рим огню. Но великим он был назван не за это, а за свое благочестие и защиту православия.

Родом он был из Этрурии (область на северо-западе Италии), получил прекрасное образование и имел возможности сделать неплохую светскую карьеру, но, стремясь к духовной жизни, избрал для себя иной жизненный путь и стал архидиаконом при папе Сиксте III, а после его смерти в 440 году был избран епископом Рима.

В то время Рим захлестнули потоки беженцев из Африки, где Карфаген и Нумидия были захвачены вандалами, и новому папе, разрешившему им селиться в Риме при условии полного отречения от ереси манихейства (синкретического религиозного учения, составленного на основе гностических представлений, опиравшихся на специфическое толкование Библии, и заимствований из других религий), пришлось вплотную заняться искоренением ересей, остатков язычества, колдовством и астрологией. После него осталось около 100 слов и 140 писем догматического и нравственного содержания.

Папа Лев употребил все свое влияние, чтобы собрать IV Вселенский собор, осудивший ереси.

Он стал первым папой, похороненным в базилике Святого Петра в Ватикане, и издревле почитался православной церковью как святитель и великий пастырь.