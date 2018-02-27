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Религиозные праздники 28 февраля

12:0027.02.2018
(обновлено: 12:04 27.02.2018)
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28 февраля православные верующие чтут память апостола Онисима, а иудеи начинают праздновать Пурим.

Апостол от 70-ти Онисим

Первым о будущем апостоле Онисиме упомянул в своем послании к Филимону апостол Павел, от которого этот богатый колоссянин вместе со всем своим семейством принял крещение. С тех пор дом его стал не только домашней церковью, но и убежищем для путешествующих братьев по вере и особенно для христианских проповедников, а самого Филимона апостол Павел называл своим "споспешником" в проповеди Евангелия.

Чем умудрился так досадить этому ревностному неофиту его раб Онисим, по-видимому, стащивший что-то из хозяйского добра ("Если же он чем обидил тебя, или должен, считай это на мне" Флм.1-18), неизвестно, но спасаясь от реального или мнимого хозяйского гнева, слуга не придумал ничего лучше, чем искать защиты у самого большого в его глазах авторитета — апостола Павла, который в то время, в ожидании рассмотрения своей кассации на незаконное задержание был в Риме под домашним арестом — то есть пользовался относительной свободой, но был прикован цепью к солдату-охраннику (как наручниками — рука к руке).

Гонения на христиан тогда еще не начались — поводом для заключения апостола Павла под стражу стал его конфликт с иерусалимскими иудеями, спровоцировавший народные волнения. Но то, что Онисим принял крещение от узника, теперь выглядит символичным: через год, после пожара Рима, император Нерон объявит христиан поджигателями, начнется суд, выяснится, что они не относятся к разрешенному в империи иудаизму, христианство лишится статуса дозволенной религии, и на христиан начнутся гонения.

Логика римской власти понятна: если люди не подчиняются иудейскому закону, они должны подчиняться закону своего города; если же они ставят себя вне этих законов — они враги богов и общества. А народная молва вообще обвинит их в черной магии, кровсмешении и детоубийстве.

Но пока все это еще бродит под спудом, раскаявшийся раб Онисим просит духовного отца помирить их с хозяином, и тот пишет Филимону короткое письмо, прося принять Онисима уже не как раба, а как брата возлюбленного, как принял бы самого Павла.

И Филимон простил. Принял обратно как брата во Христе, дал вольную и отпустил обратно в Рим, к апостолу Павлу, еще не зная, что и их духовный отец, и он сам, и его новый духовный брат уже вступили на свой крестный путь: Павла вскоре казнят в Риме, Филимона, который примет сан и станет епископом в Газе, вместе с женой забьет камнями разъяренная толпа, а Онисим после многих миссионерских путешествий став епископом в Ефесе, уже при императоре Трояне будет казнен за исповедание веры во Христа.

Пурим

Этот еврейский праздник установлен, согласно библейской книге Есфири (Мегилат Эстер), в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом, любимцем персидского царя Артаксеркса, или Ахашвероша (Ксеркса I).

Это были те евреи, которые не стали возвращаться на историческую родину из Вавилонского плена — когда персидский царь Кир, завоевав Вавилон, разрешил евреям вернуться, лишь 42 тысячи из них откликнулись на его призыв, тем более, что и при Кире, и при его наследниках персидская власть отличалась веротерпимостью.

В 486 году до н.э. царем стал Ксеркс, которого греки назвали Артаксерксом, а евреи — Ахашверошем. Могущество его не знало границ: в состав его империи входили Индия, Малая Азия, Фракия, Македония, Вавилония, Сирия, Страна Израиля, Египет и часть Аравийского полуострова.

Главная героиня книги Есфирь (Эстер) была родственницей и воспитанницей еврея Мордехая, жившего в столице империи Сузах (Шушан) и однажды спасшего жизнь Артаксерксу (Ахашверошу). И когда перед царем встала проблема выбора жены, он остановился на Есфири.

Один из придворных, Аман, был крайне раздражен таким возвышением Мордехая и, сплетя сеть интриг, добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа. А Мордехай, узнав об этом, потребовал от Есфири, чтобы та заступилась перед царем за свой народ, и она, вопреки строгому придворному этикету, явилась к Артаксерксу без приглашения и зазвала его на приготовленный ею пир, во время которого и упросила защитить евреев.

Узнав подоплеку интриг Амана, царь приказал повесить его на той виселице, которую тот приготовил для Мордехая, а вместо изданного ранее указа об истреблении евреев разослал указ, даровавший им право защищаться. И евреи, с оружием в руках защищая свою жизнь, уничтожили множество персов.

В память об этом и был установлен праздник Пурим (от слова "пур", что означает "жребий", который Аман бросал жребий, чтобы назначить месяц истребления евреев).

Согласно книге Есфири, евреи уничтожали своих врагов 12 и 13 адара, а 14 адара праздновали свою победу и избавление (в столице избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара).

В Торе нет никаких специальных предписаний для Пурима, говорится только о ежегодном праздновании евреями 14 и 15 адара и предписывается, "чтобы их сделали днями торжества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным".

А начинается праздник утром 13-го Адара с Таанит Эстер (поста Есфири) —  в память о том, как евреи Персии постились и молились о спасении и победе в битве с врагами, и в напоминание, что Бог слышит их молитвы в трудные времена.

Главная часть празднования — публичное чтение Мегилат Эстер (книги Есфири) по свитку во время вечерней и утренней молитвы в синагоге. Причем, при произнесении чтецом имени Амана присутствующие поднимают шум, топаньем ног, свистом и специальными трещотками выражая ненависть и презрение к памяти злодея. Обычно шуметь трещотками поручают детям.

Кроме чтения Мегилат Эстер непременными атрибутами Пурима должны быть праздничный пир, "мишлоах манот" (буквально — "посылка яств") и "подарки бедным".

В отличие от Хануки, увековечивающей спасение народа Израиля от духовного уничтожения, Пурим символизирует борьбу за его физическое выживание, поэтому празднование как бы заявляет на весь свет: вот, мы живем, едим, пьем и веселимся! А "мишлоах манот" (обмен яствами с друзьями и близкими) и "подарки бедным" доказывают, что неотъемлемая часть этой жизни — забота о ближних.

С глубокой древности вошло в обычай организовывать сбор средств для нуждающихся, чтобы у них было все необходимое для Пурима, и возник обычай печь на Пурим сладкие треугольные пирожки с начинкой из мака или варенья, которые почему-то получили название "уши Амана".

На протяжении веков сложился чрезвычайно богатый фольклор, связанный с этим праздником. Пурим — это карнавал. В современном Израиле в Пурим проводятся даже карнавальные шествия. Особый жанр этого праздника — Пуримшпиль (на идишe "пуримское представление"), исполняемый одним или несколькими актерами во время праздничной трапезы. Первоначально они были просты и коротки, однако уже в начале XVIII века постепенно превратились в драматические постановки с многочисленными ролями, музыкальным сопровождением и текстом в несколько тысяч рифмованных строк

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